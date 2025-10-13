Wielki pożar w Poznaniu. Galeria handlowa stanęła w płomieniach

Zgłoszenie o pożarze dotarło do straży pożarnej kilka minut przed godziną 21. Płomienie pojawiły się w sklepie, po czym błyskawicznie rozprzestrzeniły się na część Galerii Podolany. Ogień objął dach kompleksu o powierzchni blisko 4800 metrów kwadratowych. W akcję zaangażowano 28 zastępów straży pożarnej, policję oraz miejskie centrum zarządzania kryzysowego.

– Prowadzimy działania tylko i wyłącznie z zewnątrz i z wysokości, ponieważ wejście do środka jest zbyt niebezpieczne – informował w rozmowie z PAP mł. asp. Marcin Tecław z poznańskiej straży pożarnej. Jak dodał, ogień trawił głównie wewnętrzne warstwy dachu, dlatego z zewnątrz nie był dobrze widoczny.

Wielkie kłęby dymu unosiły się nad północną częścią miasta. Służby ostrzegły mieszkańców przed otwieraniem okien i poruszaniem się w rejonie ulicy Strzeszyńskiej. Teren zabezpieczono, a ruch w okolicy został całkowicie wstrzymany.

Gigantyczny pożar w galerii handlowej. Płonęły sklepy i dach

Największy dramat rozegrał się w jednym z lokali galerii, gdzie mieściła się papugarnia. Przebywało tam około 200 egzotycznych ptaków. Świadkowie relacjonowali, że ogień błyskawicznie objął dach i wnętrze obiektu. Ze względów bezpieczeństwa strażacy nie mogli wybić szyb, bo dopływ powietrza mógłby spowodować wybuch. Większości ptaków nie udało się uratować.

Przed godziną 3 nad ranem podano informację o nierozprzestrzenianiu się pożaru. – Dużą część galerii udało nam się obronić, ale ogień rozprzestrzenił się na część sąsiadującą ze sklepem – informował wcześniej mł. asp. Tecław.

Jak przekazał portal Remiza.pl, łącznie spaleniu uległo około dwóch trzecich budynku. Nikt nie został ranny, jednak straty materialne są znaczne. Po zakończeniu akcji gaśniczej teren zabezpieczyła policja. – Po akcji przeprowadzimy oględziny z udziałem biegłego, by ustalić przyczynę pożaru – zapowiedziała Iwona Liszczyńska z wielkopolskiej policji.

