Początek zimy w Polsce będzie zupełnie inny. Meteorolodzy mają dobre wieści

Po kapryśnym lecie, początek jesieni również nie rozpieszcza nas pogodowo. W wielu regionach Polski aura znacznie bardziej przypomina przełom listopada i grudnia, niż typową złotą polską jesień.

Pierwsze dni października były chłodniejsze od normy wieloletniej z lat 1991-2020 o średnio -1.3 stopnia Celsjusza. W niektórych miastach Polski na wschodzie oraz na południu było to aż 2-4 stopnie.

Pogoda na zimę 2025/2026. Kiedy spadnie śnieg?

Z prognoz długoterminowych wynika, że w grudniu w całej Polsce średnia miesięczna temperatura powietrza oraz miesięczna suma opadów atmosferycznych ma się zawierać w zakresie normy wieloletniej z lat 1991-2020.

Z kolei najnowsze prognozy modeli ECMWF i CFS pokazują, że grudzień 2025 roku może przynieść temperatury wyższe od średnich wieloletnich o około 1–2,5 stopni Celsjusza.

Pogoda na styczeń 2026. Pojawi się „efekt Bałtyku”

Według modeli CFSv2 w styczniu średnia temperatura powietrza w Polsce może być wyższa o 1–2,5 stopni Celsjusza od wartości wieloletnich. Zdecydowanie najcieplej będzie w rejonach nadmorskich, a biegunem zimna będzie Suwalszczyzna.

Synoptycy wskazują, że styczeń ma być raczej łagodny – przeważać mogą okresy z dodatnią anomalią temperatury. Ochłodzenie, jeśli się pojawi, ma być raczej epizodyczne. Podobnie jak opady śniegu, które będą występować przeważnie w rejonach górskich i podgórskich.

Modele ECMWF na styczeń 2026 r. pokazują, że będzie to miesiąc z częstymi opadami, w tym burzami zimowymi. Na północy kraju może wystąpić tzw. efekt morza (efekt Bałtyku), czyli zjawisko meteorologiczne polegające na intensywnych opadach śniegu występujących na lądzie, gdy zimne powietrze przemieszcza się nad cieplejszą powierzchnią morza.

