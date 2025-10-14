Igrzyska Wolności 2025. Wśród gości Clooney, Sikorski i Owsiak

Igrzyska Wolności w Łodzi (24-26 października) odbywają się w tym roku pod hasłem „Czas niepewności”.

„To spotkanie ludzi ciekawych świata i głodnych nowych idei. Interdyscyplinarne forum od 2014 roku gromadzi przedstawicielki i przedstawicieli świata kultury, biznesu i życia publicznego z kraju i zagranicy oraz szeroką publiczność wokół promowania demokratycznych wartości i wizji świata opartego na wolności i dialogu” – zachęcają organizatorzy.

Igrzyska Wolności 2025. Wśród gości Clooney i Sikorski

W tym roku gwiazdą imprezy będzie George Clooney, hollywoodzki aktor, reżyser, producent i działacz humanitarny, który w sobotni wieczór spotka się z Leszkiem Jażdżewskim w rozmowie o demokracji, obywatelskim zaangażowaniu i odwadze cywilnej.

Konferencję rozpocznie wystąpienie Jurka Owsiaka. W programie są liczne debaty eksperckie poświęcone geopolityce, relacjom transatlantyckim oraz bezpieczeństwu Europy i Polski, w tym roku z udziałem m.in. Radosława Sikorskiego oraz Aleksandra Kwaśniewskiego i byłego ambasadora USA w Polsce Marka Brzezińskiego.

Igrzyska Wolności 2025. Co w programie?

Ważne miejsce zajmą debaty bezpośrednio poruszające temat funkcjonowania w warunkach toczących się konfliktów oraz zagrożeniu populizmem i faszyzacji życia publicznego. Będą rozmowy o polityce Chin, Ameryce Łacińskiej i Bliskim Wschodzie.

Uczestnicy Igrzysk Wolności będą rozmawiać także o konkurencyjności Europy w kontekście raportu Draghiego, motorach rozwoju polskiej gospodarki i polityce klimatycznej.

Nie zabraknie debat o istotnych sprawach społecznych: związkach partnerskich (dyskusja z udziałem Joanny Senyszyn), kredytach hipotecznych (Magdalena Biejat), wykluczeniu komunikacyjnym, szkole i dzieciach w kontekście bezpieczeństwa w sieci i ochrony przed dezinformacją.

Igrzyska Wolności. Co nowego w 2025 roku?

Nowością jest scena podcastowa: w sobotę na żywo specjalne igrzyskowe odcinki m.in. „Podcastexu”, „Kopalni”, „Raportu o stanie świata”, „Gutral Gada”, „Crazy Nauka”, „Wartości dodanej”, „Nasłuchu” czy „Z dystansu” z udziałem Alastaira Campbella.

Igrzyska Wolności 2025 to także dofinansowana w ramach programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Promocja czytelnictwa” ścieżka literacka pod hasłem „Książki na czas niepokoju”: 17 spotkań autorskich, w tym z Geogrim Gospodinowem, Szczepanem Twardochem, Joanną Kuciel-Frydryszak, Markiem Bieńczykiem, Julem Łyskawą i innymi.

