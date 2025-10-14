PKP zamyka Centralną tuż przed Marszem Niepodległości. Burza w sieci

Od 8 do 16 listopada dworzec Warszawa Centralna zostanie całkowicie wyłączony z ruchu pociągów. Jak przekazali przedstawiciele Polskich Linii Kolejowych, decyzja ta wynika z potrzeby przeprowadzenia kluczowych prac modernizacyjnych, które mają zwiększyć przepustowość i bezpieczeństwo całego węzła kolejowego w stolicy.

„To rozwiązanie pozwoli na sprawniejsze prowadzenie ruchu pociągów, szczególnie w kontekście planowanej modernizacji stacji Warszawa Wschodnia” – czytamy w komunikacie spółki PKP PLK.

Burza w sieci. Teorie o politycznym tle decyzji

Informacja o zamknięciu dworca w dniach poprzedzających Narodowe Święto Niepodległości wywołała falę spekulacji. Niektórzy internauci i przedstawiciele środowisk narodowych twierdzą, że termin prac nie jest przypadkowy.

Na oficjalnym profilu Marszu Niepodległości w serwisie X pojawił się emocjonalny wpis. „Dworzec Warszawa Centralna ma być ZAMKNIĘTY w terminie, kiedy dziesiątki tysięcy Polaków z całego kraju przybywa na Marsz Niepodległości! To nie jest przypadek! To nie jest »remont«! To jest CELOWE DZIAŁANIE WŁADZ, wymierzone prosto w serca patriotów! Chcą nam utrudnić, przeszkodzić, zmusić do rezygnacji ze wspólnego świętowania Narodowego Święta Niepodległości! Czy pozwolimy, by polityczne gierki zniszczyły nasz najważniejszy dzień? NIE!” – czytamy.

Odpowiedź PKP PLK. „Fakty zamiast dezinformacji”

Do kontrowersji odniosły się Polskie Linie Kolejowe, publikując obszerne wyjaśnienie. Spółka podkreśla, że nie ma żadnego związku między terminem prac a obchodami święta 11 listopada.

„Fakty zamiast dezinformacji – co naprawdę dzieje się na stacji Warszawa Centralna? W dniach 8–16 listopada zaplanowano budowę trapezu rozjazdowego – układu czterech nowych rozjazdów, który znacząco poprawi przepustowość i elastyczność prowadzenia ruchu pociągów. To element przygotowań do modernizacji stacji Warszawa Wschodnia, która wkrótce również zostanie czasowo wyłączona z ruchu” – informowali przedstawiciele spółki w oświadczeniu.

Dodano, że równocześnie zamontowane zostaną nowoczesne urządzenia SRK (Sterowania Ruchem Kolejowym), niezbędne dla bezpieczeństwa całej sieci. Podkreślono, że na stacji Warszawa Centralna z powodu prac nie będą zatrzymywały się pociągi, ale ruch kolejowy w Warszawie zostanie utrzymany – przewidziano objazdy i tymczasowe zmiany tras.

Jak wskazano, pociągi Intercity z Białegostoku, Lublina, Poznania, Bydgoszczy, Gdyni i Olsztyna pojadą przez Warszawę Gdańską i Warszawę Śródmieście, natomiast składy z zachodu zakończą bieg na Warszawie Głównej, a ze wschodu – na Warszawie Wschodniej.

PKP PLK zapewnia, że każdy, kto planuje przyjazd do stolicy na Marsz Niepodległości, będzie mógł dotrzeć do Warszawy bez przeszkód. „Świętujmy Niepodległość razem – bez dezinformacji!” – apeluje kolej w swoim komunikacie.

