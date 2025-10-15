Synoptycy o nadchodzącej zimie. Słaby wir polarny

Synoptycy opublikowali prognozę pogody na zbliżającą się zimę 2025/2026.

Wir polarny. To od niego zależy pogoda w zimie

Zdaniem ekspertów na warunki pogodowe w nadchodzących miesiącach największy wpływ będzie miał słaby wir polarny – niż atmosferyczny w stratosferze na wysokości 10-50 km nad północnym biegunem. Wir ma kluczową rolę na pogodę w Europie, Azji i Ameryce Północnej.

Jeżeli niż jest silny, to w wymienionych regionach występuje łagodna zima – arktyczne powietrze zatrzymywane jest na północy. Słaby wir oznacza z kolejny mroźniejszą zimę z powodu napływu mas powietrza do Polski i Europy Środkowej. Zdaniem synoptyków tegoroczny wir jest wyjątkowo jak na ostatnie lata słaby.

Kilka ostatnich zim w Polsce było łagodnych – to zasługa silnego wiru polarnego. W sezonie 2019/2020 zanotowane najcieplejszą zimę w historii pomiarów.

Wyjątkowo słaby wir polarny. Czeka na mroźna zima?

Europejskie Centrum Prognoz Średnioterminowych oraz portal Severe Weather Europe przedstawiły analizy, z których wynika, że w październiku wir polarny jest wyjątkowo słaby. Zgodnie z pomiarami wiatr w stratosferze wieje z prędkością 10-12 m/s. Zdaniem ekspertów ta prędkość o tej porze roku powinna być wyższa – 18-20 m/s. Synoptycy przewidują, że co najmniej do listopada sytuacja nie ulegnie zmianie.

Niższa prędkość wiatru wiru polarnego zapowiada napływ zimnych mas powietrza do Europy Środkowej, w tym do Polski. W grudniu i styczniu poczuć możemy mocne uderzenie zimna. Synoptycy przewidują jednak dużą zmienność tegorocznej zimy. Okresy silniejszych mrozów i opadów śniegu mają być przeplatane łagodniejszymi dniami.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej opublikował długoterminową prognozę pogody na zbliżającą się zimę. Zdaniem synoptyków z IMGW tegoroczna zima ma być bardziej tradycyjna, w odróżnieniu do ostatnich kilku łagodniejszych. Grudniową temperaturę przewidują jako "w normie". Pierwszy miesiąc 2026 roku ma być cieplejszy i bardziej mokry niż wieloletnia norma.

