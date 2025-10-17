W taki sposób mogą manipulować twoim dzieckiem. Jedna z najgroźniejszych metod

Child grooming to proces uwodzenia dziecka przez Internet w celu jego seksualnego wykorzystania. W Polsce od ponad dekady jest przestępstwem opisanym w art. 200a Kodeksu karnego. Choć nie zawsze kończy się fizycznym kontaktem, stanowi poważną formę przemocy – opartą na manipulacji, szantażu i budowaniu fałszywego poczucia bliskości.

Child grooming. Jak wygląda?

Sprawcy korzystają z popularnych komunikatorów i mediów społecznościowych, takich jak Messenger, TikTok, Instagram czy Snapchat. Często podają się za rówieśników, by wzbudzić zaufanie. Na początku relacja wygląda jak zwykła znajomość. Z czasem sprawca staje się dla dziecka kimś bliskim i „rozumiejącym”, co stopniowo prowadzi do przekroczenia granic.

Internet to naturalne środowisko dzieci – z badań wynika, że ponad połowa najmłodszych korzysta z platform przeznaczonych dla starszych użytkowników. To sprawia, że ryzyko groomingu rośnie. Rodzice często uważają dom za bezpieczne miejsce, podczas gdy dzieci nierzadko szukają wsparcia i akceptacji właśnie online. Samotność, brak więzi rodzinnych i ryzykowne korzystanie z sieci zwiększają podatność na manipulację.

Etapy

Proces groomingu często przebiega etapami. Najpierw budowanie zaufania i izolowanie dziecka od bliskich, potem wprowadzenie treści seksualnych – sprawca wysyła erotyczne wiadomości, zdjęcia, zachęca do wzajemności. Kolejnym etapem bywa szantaż ujawnieniem materiałów lub propozycja spotkania. Do traumy może dojść również bez kontaktu fizycznego, bo presja psychiczna i seksualizacja relacji zostawiają ślady równie głębokie.

Niepokojące sygnały to m.in. nagłe zmiany zachowania dziecka, wycofanie, unikanie rozmów o Internecie, pojawienie się nowych gadżetów z nieznanego źródła, zainteresowanie treściami erotycznymi czy używanie języka dorosłych. Brak takich objawów nie oznacza jednak, że grooming się nie wydarzył.

Gdzie zgłaszać child grooming?

W razie podejrzeń należy zabezpieczyć wiadomości i zgłosić sprawę na policję, do prokuratury lub przez NASK Dyżurnet.pl. Nie należy działać samodzielnie ani konfrontować się ze sprawcą. Wina zawsze leży po stronie dorosłego — dziecko potrzebuje zrozumienia i wsparcia, a nie oceny.

