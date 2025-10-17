Koronawirus wraca. Nowe warianty dają mylące objawy

Przychodnie w całym kraju znów pękają w szwach. Zgodnie z oficjalnymi danymi, w Polsce notuje się już ok. 80 tys. przypadków COVID-19 na 100 tys. mieszkańców. Główny Inspektor Sanitarny dr Paweł Grzesiowski przewiduje, że szczyt fali zachorowań przypadnie na drugą połowę października, a liczba zakażeń zacznie spadać dopiero na przełomie roku.

Winne takiemu stanowi rzeczy są nowe warianty koronawirusa – Nimbus i Stratus – które dominują w Europie i coraz częściej powodują nietypowy przebieg infekcji. – W Europie są cztery warianty, m.in. Nimbus i Stratus. Jaki dominuje w danym regionie, trudno bez badań powiedzieć – mówi w rozmowie z „Faktem” prof. Jolanta Zajkowska z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.

Jak tłumaczy ekspertka, obecnie COVID-19 objawia się głównie jako nieżyt górnych dróg oddechowych z bólem gardła, chrypką, bólami mięśni i gorączką. Zwraca uwagę na mniej oczywiste symptomy, jak biegunka, bóle brzucha, a nawet krwawienia.

To sprawia, że COVID-19 można pomylić z grypą czy zwykłym przeziębieniem. Lekarze apelują więc o wykonywanie testów w razie pogorszenia samopoczucia. – Tak naprawdę każde takie „przeziębienie” wymaga testu – dodaje Zajkowska.

Nowe warianty koronawirusa w Polsce. Choroba atakuje z zaskoczenia

Nowe odmiany wirusa coraz częściej przypominają anginę. Chorzy skarżą się na silny, ostry ból gardła, określany jako „cięcie żyletką”, który utrudnia mówienie i jedzenie. Dr Grzesiowski ostrzega, że choć obecna fala ma łagodniejszy przebieg, wirus wciąż jest groźny.

– Ma ogromny potencjał powikłań. Atakuje naczynia krwionośne, przez co może prowadzić do zakrzepicy, zatorowości płucnej czy udarów – podkreślił w rozmowie z tvn24.pl specjalista.

Od września dostępne są zaktualizowane szczepionki przeciw COVID-19, przystosowane do nowych wariantów. Z bezpłatnych preparatów mogą skorzystać wszyscy, także dzieci powyżej 6. miesiąca życia. Eksperci uspokajają jednak, że choć fala zakażeń jest wysoka, szybkie testowanie i szczepienia pomogą uniknąć ciężkich przypadków choroby.

Czytaj też:

Renta alkoholowa. Ile wynosi obecnie to świadczenie?Czytaj też:

Te pamiątki wróciły z kosmosu do Warszawy. „Ze Skłodowską-Curie łączy mnie dużo”