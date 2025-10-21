Szykuje się gorący polityczny weekend. PiS zapowiedziało dwudniową konwencję programową w Katowicach. Dla partii ma to być rodzaj nowego otwarcia. Organizacja wydarzenia miała pochłonąć nawet milion złotych.

Łącznie zaplanowano ponad 100 paneli dyskusyjnych z udziałem blisko 500 uczestników. Wśród nich znaleźli się nie tylko politycy PiS, ale także osoby spoza partii. Za organizację konwencji odpowiada Piotr Gliński. Jak wynika z nieoficjalnych ustaleń, prezesowi PiS zależy na tym, żeby po konwencji powstał zarys nowego dokumentu programowego.

PO odchodzi do lamusa. Powstanie nowa formacja

W niemal tym samym czasie partyjny zjazd organizuje również PO. W jego trakcie ma dojść do fundamentalnych zmian. Po niemal dwóch dekadach nazwa Platforma Obywatelska ma oficjalnie zniknąć. W jej miejsce powstanie nowa-stara formacja, czyli Koalicja Obywatelska. Ugrupowanie ma mieć również nowe logo. – Z przyzwyczajenia mówimy jeszcze Platforma, ale tego już nie ma – przyznał w rozmowie z WP jeden z polityków.

W składzie nowej partii mają się znaleźć oprócz PO – Nowoczesna oraz Inicjatywa Polska – które mają się połączyć w jedną formację. Dotychczasowi liderzy – Barbara Nowacka oraz Adam Szłapka – mają otrzymać stanowiska wiceprzewodniczących KO. Szefem koalicji pozostanie Donald Tusk.

Koniec Platformy Obywatelskiej. Nowa rola Trzaskowskiego

Zjednoczenie oznacza konieczność przeprowadzenia nowych wyborów, zarówno na najniższych poziomach struktur, jak i w kierownictwie. Te najważniejsze zaplanowano na przełom roku.

Oprócz zmian zjednoczeniowych w ramach konwencji KO zaplanowano także część merytoryczno-ekspercką. W niedzielę 26 października w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie mają się odbyć debaty z udziałem ekspertów oraz polityków. Jak ustaliła WP, nadzór nad nimi ma sprawować Rafał Trzaskowski.

