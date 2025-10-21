Nawrocki podpisał „1000 plus” dla polskich rodzin? Wyjaśniamy, o co chodzi

W ostatnich dniach w mediach społecznościowych zaroiło się od informacji, z których wynikało, że Karol Nawrocki podpisał ustawę wprowadzającą nowe świadczenie dla polskich rodzin.

Ustawa „1000 plus” z podpisem Nawrockiego?

Autorzy postów, które zalały Facebooka oraz X i Instagram twierdzili, że po decyzji prezydenta Polacy otrzymają 1000 zł na drugie i kolejne dziecko. Temat został podchwycony przez niektóre media. Między 15 a 16 października fraza ustawa 1000 plus była jedną z najpopularniejszych wpisywanych przez internautów w wyszukiwarce Google.

Nic więc dziwnego, że pod postami pojawiło się mnóstwo pochlebnych komentarzy pod adresem Karola Nawrockiego.

Dla wszystkich, którzy uwierzyli w sprawę nowego świadczenia mamy jednak złe wiadomości – takie świadczenie nie weszło w życie. Ani rząd ani prezydent nie zgłaszali żadnych projektów dotyczących podwyższenia aktualnego świadczenia 800 plus i zmian w programie.

Nawrocki i nowa inicjatywa dla rodzin

Ze strony Karola Nawrockiego jeszcze w kampanii wyborczej pojawiła się obietnica inicjatywy „PIT Zero. Rodzina na plus”. Nie jest to jednak dodatkowe świadczenie a zwolnienie z podatku PIT tych, którzy wychowują dwoje lub więcej dzieci. 8 sierpnia prezydent złożył projekt nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw.

„Zwolnieni z podatku dochodowego do progu 140 tys. zł na osobę będą rodzice dzieci do 18. roku życia, a w przypadku, gdy dziecko się nadal uczy – do 25. roku życia. Szacuje się, że w portfelu przeciętnej polskiej rodziny może zostać średnio 1000 zł miesięcznie” – tłumaczyła wówczas Kancelaria Prezydenta.

Trzy dni po prezentacji projekt trafił do Sejmu. Aktualnie nie ma żadnych postępów w pracy nad nim. Projekt przesłano do opiniowania przez odpowiednie organy sejmowe, państwowe i samorządowe, a do początku września trwały konsultacje społeczne. Kancelaria Prezydenta została poproszona na początku września o uzupełnienie uzasadnienia projektu. Na razie projekt nie dostał nawet numeru druku od marszałka Szymona Hołowni.

