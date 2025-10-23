Dramat w Warszawie. Pacjentka wpadła w furię. Brutalny atak na lekarza

W jednym z gabinetów lekarskich w warszawskiej przychodni na Pradze Północ rozegrały się dramatyczne sceny. Mogło dojść do tragedii. Jak podało rmf24.pl, pacjentka zachowywała się agresywnie wobec lekarza, a w pewnym momencie zacisnęła mu stetoskop na szyi.

Pacjentka zaatakowała lekarza. O krok od tragedii w Warszawie

Zgodnie z ustaleniami policjantów, którzy zostali wezwani na miejsce, 36-latka miała zaatakować lekarza, gdy odmówił zmiany zapisów w jej karcie. Medykowi na szczęście udało się wyswobodzić.

36-latka została zatrzymana i usłyszała zarzut naruszenia nietykalności cielesnej lekarza. Sprawą zajmuje się Prokuratura Rejonowa Warszawa-Praga Północ. Kobiecie grozi do trzech lat pozbawienia wolności.

42-latek z trzema nożami w szpitalu. Niepokojące sceny w Krakowie

To nie był jedyny przejaw agresji wobec pracowników służby zdrowia, do którego doszło w ostatnim czasie. Kilka dni temu 42-letni mężczyzna pojawił się w jednym ze szpitali w Krakowie. Chciał skontaktować się z 29-letnią lekarką. Jego plan się nie powiódł, więc pojawił się w placówce kolejnego dnia. Miał przy sobie trzy noże. Jak twierdził, służyły mu „do smarowania bułek masłem”.

Mężczyźnie ponownie nie udało się spotkać z lekarką, a dyrekcja szpitala powiadomiła o sprawie policję. „Podczas przeszukania mieszkania zabezpieczono nośniki elektroniczne jak również znaleziono i zabezpieczono nóż, który kilka dni wcześniej mężczyzna kupił w specjalistycznym sklepie z militariami. Po zatrzymaniu 42-latek został przewieziony do V Komisariatu Policji w Krakowie, gdzie zostały przeprowadzone z nim czynności” – czytamy w komunikacie małopolskiej policji.

Jak się wkrótce okazało, 42-latek od kilkunastu tygodni nękał lekarkę mailami. Mężczyzna został zatrzymany, a następnie tymczasowo aresztowany na trzy miesiące. Usłyszał zarzuty z art. 190 oraz 190a KK (dot. gróźb oraz stalkingu).

