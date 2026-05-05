Prowadził ponad 100 postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych. Zawieszono mu licencję

We wtorek 5 maja na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości pojawiła się nietypowy komunikat. Można w nim przeczytać, że 4 maja resort wydał decyzję o zawieszeniu praw wynikających z licencji doradcy restrukturyzacyjnego Marcina Kubiczka.

Zawieszono licencję doradcy restrukturyzacyjnego

Decyzja została podjęta na podstawie art. 20 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2007 r. o licencji doradcy restrukturyzacyjnego. Przepis ten dopuszcza możliwość zawieszenia praw wynikających z licencji w sytuacji, gdy wobec osoby ją posiadającej prowadzone jest postępowanie w przedmiocie jej cofnięcia, a za zawieszeniem przemawia potrzeba ochrony słusznych interesów uczestników postępowań albo interes publiczny.

Resort podkreślił, że do zawieszenia doszło w toku prowadzonego postępowania administracyjnego dotyczącego cofnięcia licencji doradcy restrukturyzacyjnego. Na obecnym etapie Minister Sprawiedliwości uznał, że zgromadzony w sprawie materiał dowodowy wymaga podjęcia środka o charakterze zabezpieczającym. Ma to służyć ochronie prawidłowego toku postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych oraz interesów ich uczestników.

„W toku postępowania administracyjnego w przedmiocie cofnięcia licencji doradcy restrukturyzacyjnemu Marcinowi Kubiczkowi, syndykowi m.in. Getin Noble Bank i IDEA Bank, stwierdzono nieprawidłowości, które skutkowały podjęciem przez Ministra Sprawiedliwości decyzji o zawieszeniu licencji ze skutkiem natychmiastowym” – czytamy w komunikacie.

„W odniesieniu do postępowań Getin Noble Bank i IDEA Bank stwierdzono m.in. poważne nieprawidłowości w rozliczaniu i wysokości wydatków w prowadzonych przez doradcę postępowaniach upadłościowych, w tym w szczególności w zakresie obsługi prawnej i wydatków o charakterze public relations” – dodają urzędnicy ministerstwa.

„Zgromadzony materiał dowodowy wskazuje także na nieprawidłowości dotyczące realizacji przez syndyka Getin Noble Bank czynności procesowych w postępowaniach sądowych przeciwko frankowiczom” – zaznaczono.

W dalszej części komunikatu przypomniano, że zawieszenie licencji oznacza wstrzymanie możliwości wykonywania uprawnień doradcy restrukturyzacyjnego. Dalsze decyzje organizacyjne i procesowe podejmowane będą przez właściwe sądy upadłościowe i restrukturyzacyjne, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Zawieszony doradca restrukturyzacyjny prowadził wiele spraw

Jak zauważył resort sprawiedliwości w komunikacie, Marcin Kubiczek lub Rymarz Zdort Maruta Kubiczek Restructuring Spółka Akcyjna w Warszawie, w której pełni on funkcję prezesa zarządu, prowadzi ponad 100 postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych. Poinformowano, że w sprawach danego doradcy sąd będzie musiał zmienić syndyka.

Urzędnicy podkreślają, że decyzja ma charakter zabezpieczający i nie przesądza o ostatecznym wyniku postępowania w przedmiocie cofnięcia licencji. Rozstrzygnięcie zostanie wydane po zakończeniu postępowania. Doradcy restrukturyzacyjnemu przysługuje prawo do zaskarżenia decyzji.

„Ministerstwo Sprawiedliwości od 2024 roku aktywnie zwalcza nieprawidłowości w obszarze postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych. Od tego czasu Wydział Nadzoru nad Doradcami Restrukturyzacyjnymi wszczął 15 postępowań w przedmiocie cofnięcia licencji doradcy restrukturyzacyjnemu” – czytamy dalej.

„Minister Sprawiedliwości od 2024 roku cofnął licencję 25 doradcom i zawiesił 6 licencji. Dotychczas prowadzono czynności nadzorcze wobec ponad 100 doradców restrukturyzacyjnych w 480 postępowaniach nadzorczych. Z czego tylko w 2026 r. wszczęto już 121 postępowań nadzorczych” – wyliczano.

Resort przypomniał, że w ramach ustawowych kompetencji nadzorczych, podejmuje on działania mające na celu zapewnienie prawidłowości postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych oraz ochronę interesów ich uczestników.

Dodawał, że w sprawach, w których istnieje ryzyko naruszenia tych interesów, szczególne znaczenie ma możliwość zastosowania środków o charakterze zabezpieczającym, pozwalających na reakcję jeszcze przed ostatecznym zakończeniem postępowania administracyjnego.

Ma to ograniczać ryzyko dalszych nieprawidłowości i zapewniać zaufanie do systemu postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych.

