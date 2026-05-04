Ile włożyć do koperty na Pierwszą Komunię? Eksperci ustalili widełki. „Wariant zachowawczy”

W całej Polsce tłumy dzieci przystąpi do Pierwszej Komunii. Przyjęcie tego sakramentu po raz pierwszy to jedno z najważniejszych wydarzeń w życiu każdego katolika. Młodzi ludzie, a także ich rodziny, często nie skupiają się jednak na wymiarze duchowym tego wydarzenia, ale m.in. na sprawach materialnych.

Ksiądz profesor Andrzej Kobyliński – wykładowca etyki z Uniwersytetu Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie – w rozmowie z dziennikiem „Fakt” przyznawał, że taka sytuacja go „przeraża”. Duchowny zwracał uwagę, że Polakom potrzebne jest „otrzeźwienie”. – Im później nastąpi, tym straty duchowe i moralne wśród dzieci i młodzieży będą większe – wskazywał. Pouczał też, że uroczystości pierwszokomunijne powinny mieć „charakter duchowy, a nie konsumpcyjny”.

Mimo to wielu z nas nie zastanawia się, czy dziecko, na którego komunię jesteśmy zaproszeni, rozumie, dlaczego przystępuje do sakramentu eucharystii po raz pierwszy – jeśli już, myślimy raczej o tym, ile włożyć do koperty, by nikt nie poczuł się urażony zbyt małą liczbą banknotów. Dlatego podpowiadamy, ile powinno znaleźć się ich w 2026 r.

Pierwsza Komunia Święta. Ile pieniędzy włożyć do koperty?

„Komunijne prezenty Polaków. Trendy 2026” – pod takim właśnie tytułem powstał raport, który zrealizowały UCE RESEARCH i Briju.

– Badanie pokazuje, że Polacy szukają złotego środka między gestem a rozsądkiem finansowym. 401–600 złotych to dziś poziom, który pozwala wręczyć odczuwalny prezent oraz wpisuje się w rosnące koszty życia. Przedział 201–400 zł to z kolei wariant bardziej zachowawczy — wybierany przez osoby o mniejszym budżecie lub traktujące samo wydarzenie bardziej symbolicznie – wskazał współautor Piotr Biela z Briju (cytat za „Faktem”).

