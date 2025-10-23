Tragedia w Śremie. Malutkie dziecko w mieszkaniu, obok zwłoki ojca

W środę 22 października w godzinach wieczornych w jednym z mieszkań przy ul. Mickiewicza w Śremie interweniowali strażacy i policjanci. – Razem z policją weszliśmy siłowo do mieszkania. Używając naszego sprzętu, otworzyliśmy drzwi. W środku znajdował się 36-letni mężczyzna. Odstąpiliśmy od udzielania pomocy, na jego ciele znajdowały się plamy opadowe – relacjonował w rozmowie z portalem srem.naszemiasto.pl asp. sztab. Tomasz Szymkowiak z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Śremie.

Zwłoki mężczyzny w mieszkaniu. W środku było też malutkie dziecko

W mieszkaniu znajdowała się też dziewczynka. Jej wiek został wstępnie oceniony na 1-2 lata. – Nic się jej nie stało i została przekazana pod opiekę babci – przekazał asp. sztab. Szymkowiak.

Głos w sprawie zabrała także podinsp. Ewa Kasińska, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Śremie. – Wczoraj w jednym z mieszkań w Śremie znaleziono ciało mężczyzny. Przybyły na miejsce biegły sądowy wstępnie wykluczył udział osób trzecich w tym zdarzeniu. Wszystko wskazuje na to, że zgon nastąpił z przyczyn naturalnych – powiedziała w rozmowie ze wspomnianym źródłem.

