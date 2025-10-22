Pilny alert RCB m.in. dla mieszkańców Warszawy. „Zachowaj spokój”

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało nowy alert, który odnosi się do zaplanowanych na jutro działań. Chodzi o zaplanowane na czwartek 23 października ćwiczenia służb z użyciem pirotechniki.

Alert RCB m.in. dla Warszawy. Chodzi o ćwiczenia służb

Treść alertu RCB brzmi w następujący sposób:

„Uwaga! 23.10 na ul. Domaniewskiej w Pruszkowie odbędą się ćwiczenia służb z użyciem pirotechniki (huk, dym) i dronów. Zachowaj spokój i stosuj się do poleceń.

Uwaga! 23.10 na ul. Koszykowej w Warszawie odbędą się ćwiczenia służb z użyciem pirotechniki (huk, dym) i dronów. Zachowaj spokój i stosuj się do poleceń”.

Alerty RCB zostały wysłane do odbiorców przebywających w powiecie pruszkowskim i m.st. Warszawa.

Ćwiczenia pod kryptonimem „SOKRATES-25”. Policja wydała komunikat

Komenda Stołeczna Policji wydała komunikat w sprawie. „W czwartek, 23 października br., Wodociągi Warszawskie, w porozumieniu ze służbami Prezydenta m.st. Warszawy, przeprowadzą ćwiczenia pod kryptonimem »SOKRATES-25«. Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej, przy wsparciu i współpracy służb takich jak: Policja i Państwowa Straż Pożarna. To tylko ćwiczenia – prosimy o zachowanie spokoju” – czytamy.

Policja podkreśla, że celem ćwiczeń jest doskonalenie umiejętności reagowania w sytuacjach kryzysowych oraz sprawdzenie procedur zapewniających ciągłość działania kluczowych usług świadczonych przez spółkę. „Działania te wzmacniają odporność Wodociągów Warszawskich na potencjalne zagrożenia zewnętrzne oraz rozwijają kompetencje służb w zakresie niesienia pomocy mieszkankom i mieszkańcom Warszawy w sytuacjach kryzysowych. Tego rodzaju inicjatywy sprzyjają również pogłębianiu współpracy pomiędzy służbami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo w państwie, a spółką, co w efekcie przekłada się na wyższą jakość i skuteczność wspólnych działań” – podano w komunikacie.

Mundurowi poinformowali także, że podczas ćwiczeń mogą wystąpić hałas, zwiększony ruch pojazdów uprzywilejowanych oraz przeloty dronów. Na koniec komunikatu zaapelowano o zachowanie spokoju.

