Zmiana czasu dotknie pasażerów PKP. Te pociągi zatrzymają się na godzinę

Zmiana czasu na zimowy tradycyjnie zaplanowana została na ostatni weekend października, w nocy z soboty na niedzielę.

Zmiana czasu i komplikacje w rozkładzie jazdy PKP

„W bieżącym roku zmiana wpłynie na kursowanie 13 pociągów PKP Intercity, które tej nocy będą kursowały według specjalnego rozkładu jazdy zakładającego godzinny postój. Zmiana nie spowoduje opóźnień, a podróżni dotrą do stacji docelowej zgodnie z planem” – dowiadujemy się z komunikatu Polskich Kolei Państwowych.

Jak ogłoszono, zmiana czasu będzie miała przełożenie na przejazdy następujących pociągów:

IC 56006 Baltic Express rel. Gdynia Gł. – Praha hl. n.; postój na stacji Poznań Gł. od 2.50 czasu letniego, odjazd o 2.55 czasu zimowego;

IC 65006 Baltic Express rel. Praha hl. n. – Gdynia Gł.; postój na stacji Inowrocław od 2.40 czasu letniego, odjazd o 2.41 czasu zimowego;

IC 16190 Karkonosze rel. Warszawa Wschodnia – Szklarska Poręba Górna; postój na stacji Ostrów Wielkopolski od 2.42 czasu letniego, odjazd o 2.43 czasu zimowego;

IC 61190 Karkonosze rel. Szklarska Poręba Górna – Warszawa Wschodnia; postój na stacji Pabianice od 2.52 czasu letniego, odjazd o 2.54 czasu zimowego;

TLK 35170 Karpaty rel. Zakopane – Gdynia Gł.; postój na stacji Częstochowa od 1.52 czasu letniego, odjazd o 2.04 czasu zimowego;

TLK 53170 Karpaty rel. Gdynia Gł. – Zakopane; postój na stacji Częstochowa od 1.44 czasu letniego, odjazd o 2.18 czasu zimowego.

Z kolei na godzinę zatrzymają się w nocy pociągi:

IC 38170 Ustronie rel. Kraków Gł. – Kołobrzeg; postój na stacji Nowy Dwór Mazowiecki od 2.56 czasu letniego, odjazd o 2.57 czasu zimowego;

IC 83170 Ustronie rel. Kołobrzeg – Kraków Gł.; postój na stacji Nowy Dwór Mazowiecki od 2.56 czasu letniego, odjazd o 2.57 czasu zimowego;

IC 83172 Przemyślanin rel. Świnoujście – Przemyśl Gł.; postój na stacji Opole Gł. od 2.11 czasu letniego, odjazd o 2.13 czasu zimowego;

IC 38172 Przemyślanin rel. Przemyśl Gł. – Świnoujście; postój na stacji Wrocław Gł. od 2.10 czasu letniego, odjazd o 2.40 czasu zimowego;

IC 18170 Uznam rel. Warszawa Wsch. – Świnoujście; postój na stacji Opalenica od 2.37 czasu letniego, odjazd o 2.38 czasu zimowego;

IC 81170 Uznam rel. Świnoujście – Warszawa Wsch.; postój na stacji Nowy Tomyśl od 2.28 czasu letniego, odjazd o 2.29 czasu zimowego;

IC 85108 Stańczyk rel. Szczecin Gł. – Olsztyn Gł.; postój na stacji Szczecin Gł. od 2.54 czasu letniego, odjazd o 3.00 czasu zimowego.

Zmiana czasu na zimowy w 2025 roku

W ostatnią niedzielę października, w nocy z 25 na 26 października 2025 r., w Polsce nastąpi zmiana czasu. O godz. 3:00 należy cofnąć wskazówki zegara na godz. 2:00, a więc te osoby, które nie pracują na nocnej zmianie, będą mogły cieszyć się dodatkową godziną snu.

