„Małpki” włączone w system kaucyjny? Ministerstwo odpowiada

We wspominanej tutaj interpelacji zawarto m.in. pytanie o to, czy ministerstwo prowadzi analizy dotyczące włączenia jednorazowych butelek szklanych, tzw. małpek, do systemu kaucyjnego.

„Małpki” w systemie kaucyjnym? Ministerstwo odpowiada

Jak odpowiedzieli przedstawiciele resortu, objęcie systemem dodatkowej frakcji opakowań „obok dodatkowego obciążenia sklepów oraz zmniejszenia strumienia szklanych odpadów w systemie komunalnym wymagałoby istotnych inwestycji w infrastrukturę”.

„Obecnie systemy kaucyjne zaplanowane są dla trzech frakcji jasno wskazanych w ustawie i dla tych trzech strumieni budowana jest infrastruktura i logistyka. MKiŚ nie wyklucza zmian w tym zakresie w kolejnych latach funkcjonowania systemu” – podkreślano.

Zaznaczono jednak, że zmiany nie nastąpią szybko. „Decyzja o ewentualnej inicjatywie ustawodawczej zostanie podjęta w 2026 r.

Niemniej najpierw system kaucyjny musi w pełni ruszyć, tak aby możliwa była ocena jego efektywności w aktualnej formie” – tłumaczył resort.

Ministerstwo przekonuje, że najważniejsze jest zapewnienie możliwości rozwijania systemu kaucyjnego w stabilnym otoczeniu prawnym. Zmiany z kolei muszą podlegać szerokim konsultacjom i przewidywać odpowiedni okres przejściowy, który da przedsiębiorcom czas na dostosowanie się.

System kaucyjny w Polsce

Od 1 października 2025 roku w Polsce działa system kaucyjny, który obejmuje plastikowe butelki po napojach, puszki aluminiowe i szklane butelki wielokrotnego użytku.

Zgodnie z przepisami, kaucja dotyczy wyłącznie butelek plastikowych jednorazowych o pojemności do 3 litrów, puszek aluminiowych do 1 litra oraz szklanych butelek wielokrotnego użytku do 1,5 litra. Opłata wynosi 50 groszy za butelki plastikowe i puszki oraz 1 zł za butelkę szklaną.

Po opróżnieniu butelki czy puszki można je oddać w sklepie lub butelkomacie, który zwraca wpłaconą wcześniej kaucję. Warunkiem jest jednak to, by opakowanie miało etykietę z kodem i nie zawierało żadnych resztek napoju.

W praktyce oznacza to, że butelki po oleju należy segregować tak jak dotychczas – szkło do pojemnika na szkło, plastik do żółtego worka – pamiętając o dokładnym oczyszczeniu opakowania przed wyrzuceniem.

Czytaj też:

Ekspert o początkach systemu kaucyjnego. „Rzecz, która nigdy nie powinna się stać”Czytaj też:

Wyrzucasz butelkę? Żegnaj, 50 groszy! Sprawdź, kto bierze Twoją kaucję