Nie żyje dwójka nastolatków. Tragedia pod Szczecinkiem
Policyjny parawan, zdjęcie ilustracyjne
Policyjny parawan, zdjęcie ilustracyjne Źródło: Shutterstock
Policja pod nadzorem prokuratury ustala okoliczności wypadku, do którego doszło na drodze nr 172. W wyniku zdarzenia zginęły dwie osoby.

W niedzielę 26 października w godzinach wieczornych Komenda Powiatowa Policji w Szczecinku poinformowała, że na drodze wojewódzkiej nr 172 (między Barcicami a Szczecinkiem) doszło do tragicznego w skutkach wypadku.

Tragedia pod Szczecinkiem. Nie żyje dwójka nastolatków

„Z nieustalonej na chwilę obecną przyczyny kierujący stracił panowanie nad samochodem w wyniku czego uderzył jego tyłem w drzewo, a następnie VW Polo dachował, wypadając poza drogę” – czytamy w krótkim komunikacie policji.

W chwili zdarzenia w aucie znajdowało się pięć osób. Niestety, dwie z nich – w wieku 15 i 17 lat – poniosły śmierć na miejscu. Funkcjonariusze pod nadzorem prokuratora prowadzili na miejscu czynności, które miały wyjaśnić wszystkie okoliczności zdarzenia.

Źródło: WPROST.pl / KPP w Szczecinku / Facebook