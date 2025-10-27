Burmistrz z PiS celował w niemiecką flagę? Wideo niesie się po sieci. Ostra reakcja

Radna Koalicji Obywatelskiej z Myślenic (woj. małopolskie) opublikowała w mediach społecznościowych nagranie przedstawiające relację z konta na Facebooku burmistrza miasta. Widać na niej, jak Jarosław Szlachetka z PiS rzuca rzutką do darta do tarczy, na której znajdowała się kartka przypominająca kolorystycznie flagę Niemiec. Po tym jak trafił, słychać było śmiech i zadowolenie.

Lokalny polityk zwrócił się także do osoby nagrywającej lub ludzi stojących za obiektywem z pytaniem: „O, widziałeś?”. „Dostałam taki filmik z oburzeniem społecznym na zachowanie burmistrza Myślenic! Czy tak powinno to wyglądać na zjazdach partyjnych PiS?” – skomentowała Ewa Wincenciak-Walas. Nagranie trwa siedem sekund.

Flaga Niemiec czy karykaturalny diabeł? Burmistrz Myślenic tłumaczy się z nagrania

Sprawa wywołała tym większy rozgłos, bo Myślenice od wielu lat są miastem partnerskim niemieckiego Luedenscheid. „Rzutki były wymierzone wyłącznie w karykaturalnego diabła – i tylko tyle. Nie była to żadna flaga ani żaden symbol narodowy. Każde inne sugestie to manipulacja” – zapewnił jednak Szlachetka w krótkim wpisie.

Sprawę opisał również lokalny portal miasto-info.pl, co wyraźnie nie spodobało się politykowi Prawa i Sprawiedliwości. „Zamiast kreować temat zastępczy, redakcja powinna zająć się realnym problemem – bezpieczeństwem i obroną cywilną. O niedociągnięciach w ustawie o ochronie ludności mówiłem jasno m.in. w Katowicach. To są sprawy najważniejsze dla bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Myślenice, a nie pseudoafery odciągające uwagę od tego, co naprawdę ważne” – stwierdził.

W co celował burmistrz z PiS podczas konwencji partii? Ostra reakcja polityka

„Panie burmistrzu, relacjonujemy zarówno działania władz, jak i ich sposób komunikowania się z opinią publiczną. W materiale przedstawiliśmy oba te aspekty – Pana wystąpienie o bezpieczeństwie oraz opublikowane przez Pana nagranie z konwentu, a także wyjaśnienia” – odpowiedziała redakcja.

„Trudno nie zauważyć, że zarzucając mediom »kreowanie tematów zastępczych«, sam nadał Pan rozgłos nagraniu, które z poważnych dyskusji o bezpieczeństwie przeniosło uwagę opinii publicznej na kwestię gier i zabaw oraz symbolikę tarczy. Jeżeli wydarzenie miało mieć poważny, merytoryczny charakter, to tym bardziej mieszkańcy mogą oczekiwać od swojego reprezentanta zachowania adekwatnego do rangi spotkania” – dodał serwis.

