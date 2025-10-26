Burza ws. panelu z Kurskim. Były prezes TVP odpowiada nagraniem z wesela. „Ja wybieram hołd”

Konwencja Programowa Prawa i Sprawiedliwości „Myśląc Polska” odbyła się w dniach 24-25 października w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach. Wydarzenie otworzyło przemówienie Jarosława Kaczyńskiego, a potem rozpoczęła się seria paneli dyskusyjnych.

W sobotę odbyła się także konwencja Platformy Obywatelskiej, która oficjalnie połączyła się z Inicjatywą Polską i Nowoczesną, zyskując nową nazwę: Koalicja Obywatelska. Donald Tusk odniósł się do wydarzenia konkurentów i ocenił je jako „upiorny cyrk”. – Przyłębska o konstytucyjnych kwestiach, Ordo Iuris o prawach kobiet, Jacek Kurski o wolnych mediach — wymieniał premier.

Panel z Kurskim wywołał komentarze. „Hołd” kontra „lekkie spięcie”

Jacek Kurski był uczestnikiem panelu, który został zatytułowany „Reforma mediów publicznych”. Były prezes TVP wymieniał, w jakim stanie zastał Telewizję Polską. — Jacku, jeśli mogę cię troszeczkę poprosić jednak o powiedzenie diagnozy, co dalej, a nie o tym, jak wspaniale zmieniłeś Telewizję Polską? — powiedziała Joanna Lichocka, która pełniła rolę moderatora.

— Ja jeszcze o sobie nawet słowa nie powiedziałem — odparł Kurski, na co posłanka PiS stwierdziła, że „wszyscy wiemy, do czego to zmierza”. — Oddajemy ci zasługi. Poproszę o to, co w przyszłości, co mamy robić teraz i co w przyszłości, jaką powinniśmy przyjąć wizję rozwoju mediów publicznych — kontynuowała.

Ta wymiana zdań nie umknęła uwadze różnych dziennikarzy. Patryk Michalski napisał, że „Lichocka składa hołd Kurskiemu”, a Michał Wróblewski o „lekkim spięciu na początku wystąpienia byłego prezesa TVP”.

Kurscy na weselu Cichopek i Kurzajewskiego. „Joanny zrobiły mi dzień”

Do serii komentarzy postanowił odnieść się sam zainteresowany. „Bawiłem się wczoraj z moją Joanną na weselu i nie śledziłem co próbowano uszyć w sieci po interesującym skądinąd panelu konwencji PiS »Myśląc Polska« nt. mediów publicznych w Katowicach. Widzę, że rozrzut jest szeroki: od Joanna Lichocka upomniała Kurskiego do Lichocka składa hołd Kurskiemu. Oceńcie sami. Ja wybieram hołd. Joanny zrobiły mi dzień” – napisał na portalu X (dawnym Twitterze – red.).

Jacek Kurski do wpisu dołączył także nagranie, na którym tańczy na parkiecie. Jak podał Onet, były prezes TVP wraz z żoną Joanną bawili się na weselu Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego.

