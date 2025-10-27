Kłęby dymu widać z kilku kilometrów. Potężny pożar hali

W Sadowie, przy ulicy Rolniczej płonie hala o wymiarach 1200 metrów kwadratowych. Jak podaje Dziennik Zachodni, ogień zdążył szybko rozprzestrzenić się na cały budynek. Akcja nie należy do najłatwiejszych – strażacy nie opanowali jeszcze buchających płomieni.

Do tej pory nie ma informacji o osobach poszkodowanych.

20 zastępów w akcji

Pożar gasi 20 zastępów Państwowej Straży Pożarnej z Lublińca oraz jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej z Lublińca, Kochcic, Sadów, Koszęcina, Cieszowej, Wierzbia, Kochanowic, Rusinowic i Solarni. Służby do precyzyjnego rozpoznania sytuacji użyli specjalistycznego drona.

Strażacy skupiają się nie tylko na ugaszeniu pożaru, ale i zabezpieczeniu terenu wokół hali. Sytuacja nie jest jeszcze opanowana, a akcja nadal trwa.

facebookCzytaj też:

Kilkudziesięciu strażaków walczy z żywiołem. W ogniu stanął park trampolinCzytaj też:

Dramatyczne skutki pożaru. Wśród ofiar m.in. 13-latka