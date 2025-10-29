Niejasności przy zakupie ziemi pod elektrownię. Pojawia się nazwisko Obajtka

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa 7 grudnia 2023 roku otrzymał prośbę o wyrażenie zgody na przekazanie 8 działek do fundacji rodzinnej. Wnioskodawcą był syn Daniela Obajtka, byłego prezesa Orlenu, a obecnie europosła z list PiS.

KOWR mógł kupić ziemię pod elektrownię

Z omawianych działek 4 leżą w gminie Choczewo, gdzie planowana jest budowa pierwszej w Polsce elektrowni atomowej. 4 kolejne położone są w gminie Giżycko, a łącznie mowa jest o ponad 36 hektarach. Według ksiąg wieczystych Daniel Obajtek 20 listopada 2023 roku przekazał wszystkie 8 nieruchomości swojemu synowi.

Obajtek potrzebował zgody na zbycie działek do fundacji rodzinnej, ponieważ od nabycia gruntów nie upłynęło 5 lat i państwo miało nadal prawo pierwokupu. 22 grudnia 2023 roku taka zgoda została przez KOWR udzielona. Związany z PiS Waldemar Humięcki jako szef instytucji nie skorzystał z opcji wykupu.

Ziemia pod elektrownię. „Tryb nadzwyczaj pilny”

Dziennikarze dotarli do notatki pełniącej obowiązki zastępcy dyrektora Departamentu Kształtowania Ustroju Rolnego KOWR Małgorzaty Dobii z października 2025 roku. Pisze ona, że postępowanie przeprowadzono w trybie wyjątkowym i zakończono tego samego dnia pozytywną decyzją.

„Wszystkie postępowania administracyjne [...] zostały przeprowadzone z polecenia ówczesnego Dyrektora Departamentu [...] w trybie nadzwyczaj pilnym, bez zachowania obowiązującej procedury wyjaśniającej [...] Wszystkie decyzje zostały wydane w dniu 22 grudnia 2023 r”. – czytamy.

Szef KOWR zasłania się niepamięcią

Radio Zet już w listopadzie 2022 roku pisało o zakupie przez Daniela Obajtka działek w rejonie planowanej elektrowni atomowej. Doszło do tego w sierpniu 2022 roku, a szef KOWR wtedy również nie skorzystał z prawa pierwokupu. Był nim wspomniany już Waldemar Humięcki, którego dziennikarze nazywają „bliskim współpracownikiem Obajtka”.

Jak na pytania o tę ziemię reaguje sam Humięcki? Twierdzi, że nie pamięta tej konkretnej decyzji i zapewnia, że nie nadzorował bezpośrednio departamentu odpowiedzialnego za grunty. – Nie prowadziłem bezpośrednio nadzoru nad departamentem gospodarowania gruntami – przekazał Humięcki w rozmowie z Radiem Zet.

Czytaj też:

Afera wokół działki pod CPK. Nastąpił nagły zwrotCzytaj też:

To on kupił działkę pod CPK. Wielgomas przerwał milczenie