1000 mieszkań zamiast stoczni. Politycy PSL odpierają zarzuty: „Jest to zgodne z trendami”

Inwestor zapowiedział, że ze „ścierniska”, czyli płockiej stoczni, stworzy „San Francisco”. Plan zakłada budowę 1000 mieszkań, mariny, a nawet domów na wodzie. Wszystko na terenie stoczni, która przez dekady była największą stocznią rzeczną w Polsce i jedną z większych w Europie. Władze miasta, powiatu i województwa są przekonane, że to inwestycja w rozwój, która przyciągnie nowych mieszkańców. Przeciwnicy jednak grzmią, że to destrukcja strategicznie ważnego terenu, którą przygotowano w tajemnicy.

Gdy plan inwestora wyszedł na jaw, w Płocku zawrzało, co szeroko opisywaliśmy we „Wprost”.

Deweloper ramię w ramię z politykami PSL

Rada miasta zajęła się inwestycją dopiero po tym, gdy deweloper, ramię w ramię z władzami miasta, powiatu i województwa, wmurował kamień węgielny. Wszyscy samorządowcy to działacze PSL, którzy na skromnej uroczystości przekonywali, jak „bardzo ważną chwilą w historii miasta” jest budowa osiedla i zachwalali „wspaniały pomysł” dewelopera.

Czytaj też:

„San Francisco” w Płocku, czyli 1000 mieszkań zamiast stoczni. „Niesamowicie mnie to dziwi”

Głos zabrał marszałek województwa Adam Struzik, wiceprezes PSL, który Mazowszem rządzi od 2001 roku, po nim starosta Sylwester Ziemkiewicz, również działacz PSL, wiceprezydent miasta Piotr Dyśkiewicz, także z PSL, oraz radny Tomasz Kominek, który jednocześnie jest szefem płockiej delegatury Urzędu Marszałkowskiego. Wszyscy zasiadają też w zarządzie PSL Mazowsze, którego prezesem jest Struzik.

Zapytaliśmy więc samorządowców, jak odnoszą się do krytyki ze strony przeciwników inwestycji.