Rząd wyklucza seniorów z nowej ustawy. Resort rodziny tłumaczy

Projekt ustawy o asystencji osobistej osób z niepełnosprawnościami przyjęty został przez rząd we wtorek 28 października. Zakłada on, że pomocą objęte zostaną osoby w wieku od 13 do 65 lat, które uzyskały co najmniej 80 punktów w skali potrzeby wsparcia.

Przewidziano także, że od trzeciego roku działania ustawy obejmie ona także młodzież z niepełnosprawnością od 13 roku życia. Rozwiązanie ma oferować wsparcie od 20 do docelowo 240 godzin miesięcznie w zależności od sytuacji konkretnej osoby. Obowiązywać będzie w całym kraju.

Dlaczego jednak pomoc kończy się na 65. roku życia? Swoje wątpliwości odnośnie tej kwestii zgłaszały nawet inne resorty, m.in. Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwa Zdrowia czy Ministerstwa Sprawiedliwości. O ponowną analizę projektu prosiło Rządowe Centrum Legislacji, podnosząc argument wykluczenia seniorów.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej odpowiedziało, iż „wnioskodawca pozostaje przy stanowisku, że ustawa o asystencji osobistej nie powinna obejmować osób w wieku senioralnym”. Tłumaczono, że seniorzy mogą korzystać z innych narzędzi, m.in. programu „Opieka 75+” czy bonu senioralnego dla osób między 66, a 75 rokiem życia.

Ci ciekawe, projekt nie wyklucza, że będzie można korzystać z asystencji osobistej po 65. roku życia, jeśli decyzja wydana została przed osiągnięciem tej granicy. Jeśli Sejm, Senat i prezydent zaakceptują obecny kształt ustawy, może ona wejść w życie 1 stycznia 2027 roku.

„Rząd przyjął przełomowe przepisy dla osób z niepełnosprawnościami. Będą one mogły korzystać z pomocy asystenta osobistego, który na stałe będzie wspierał je w codziennym funkcjonowaniu — m.in. przemieszczaniu się, prowadzeniu domu, załatwianiu spraw urzędowych, a także w pracy, nauce i kontaktach społecznych. Usługa asystencji osobistej będzie bezpłatna. Obejmie ona docelowo ok. 100 tys. osób z niepełnosprawnościami oraz nawet 500 tys. ich bliskich. Nowe przepisy mają wejść w życie w 2027 roku. Rząd planuje przeznaczyć na program asystencji osobistej ponad 47 mld zł do 2035 roku” – czytamy w komunikacie.

