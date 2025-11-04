Afera CPK. Tusk postawił ultimatum? Miał zagrozić dymisjami

Nie milkną echa afery wokół sprzedaży 160-hektarowej działki – kluczowej z punktu widzenia budowy CPK. Jak poinformował dziennikarz Radia Zet Mariusz Gierszewski, w związku ze sprawą doszło już do pierwszych dymisji. „Lecą głowy w KOWR!!! W centrali odwołano p.o. dyrektora audytu, p.o. dyrektorkę kadr i kierowniczkę w warszawskim oddziale terenowym KOWR” – napisał na portalu X (dawnym Twitterze – red.).

Afera CPK. Są pierwsze dymisje

Do sprawy odniósł się Adam Nowak, wiceminister rolnictwa. – Według mojej wiedzy część osób na średnich stanowiskach kierowniczych zostało zwolnionych, nastąpiły zmiany krajowe w kierownictwie na szczeblu dyrektorskim – powiedział w rozmowie z TVN24.

Wiceminister rolnictwa był także dopytywany, czy faktycznie stanowisko straciła pełniąca obowiązki dyrektorka audytu i pełniąca obowiązki dyrektorka kadr, kierowniczka w warszawskim oddziale terenowym KOWR-u. – Według informacji, które uzyskałem, zmiany na szczeblu, który pani podała, nastąpiły i dotyczyły tych osób – odpowiedział dziennikarce Adam Nowak.

Afera CPK. Tusk postawił ultimatum? Nieoficjalne ustalenia

Decyzja o sprzedaży działki zapadła krótko przed oddaniem przez PiS władzy pod koniec 2023 r. Obecnie trwają przepychanki między Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa a Centralnym Portem Komunikacyjnym wokół wyjaśnienia tej sprawy.

Jak ustalił Onet, powołując się na trzy niezależne źródła związane z rządem, Donald Tusk podczas posiedzenia gabinetu postawił ultimatum właśnie w sprawie „publicznych przepychanek” między KOWR i zarządem CPK. Z nieoficjalnych doniesień wynika, że szef polskiego rządu miał zagrozić, że jeżeli publiczne kłótnie nie ustaną, to każe zdymisjonować kierownictwo KOWR. Te słowa miał skierować zarówno do przedstawicieli Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, jak również Ministerstwa Infrastruktury.

Prezydent Nawrocki podpisał 10 ustaw. Jedna z nich dotyczyła CPKCzytaj też:

Były minister rolnictwa z PiS o aferze CPK: Były wytyczne do KOWR-u