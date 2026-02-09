Nowe doniesienia ws. Zbigniewa Ziobry. Tego domaga się obrona

Pod koniec ubiegłego tygodnia Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa zgodził się na tymczasowe (trzymiesięczne) aresztowanie Ziobry. O zastosowanie środka zapobiegawczego wnioskowała Prokuratura Krajowa. Śledczy wydali niebawem list gończy za byłym prokuratorem generalnym – poszukiwania wiceprezesa Prawa i Sprawiedliwości prowadzą funkcjonariusze Komendy Stołecznej Policji. Na decyzję PK o ściganiu Ziobry reagował niedawno Bartosz Lewandowski. „List gończy wydany przez Prokuraturę Krajową wobec Zbigniewa Ziobrę to żart i jednoznaczne potwierdzenie politycznego zaangażowania prokuratury” – oceniał mecenas.

Niedługo po decyzji wymiaru sprawiedliwości pełnomocnicy Ziobry ogłosili w mediach społecznościowych, że złożyli wniosek o wstrzymanie jej wykonania. Sąd rozpatrzył go jednak negatywnie.

9 lutego mec, Adam Gomoła poinformował, że skierował do sądu pierwszej instancji „wniosek o rozstrzygnięcie wątpliwości dotyczących wykonania postanowienia o aresztowaniu” byłego szefa resortu sprawiedliwości. To jednak nie wszystko.

Obrońca Zbigniewa Ziobry wykonał ruch. „ Na tą chwilę jest ono niewykonalne”

Adwokat przekazał też we wpisie, że złożył też kolejny wniosek – „o wstrzymanie postanowienia” dot. aresztowania byłego PG. „Albowiem, niezależnie od jego niezasadności, na tą chwilę jest ono niewykonalne. Podobnie niewykonalne byłoby ewentualne postanowienie o Europejskim Nakazie Aresztowania, wydane na wniosek Prokuratury Krajowej” – napisał mec. Gomoła w poniedziałek na platformie X.

Ziobro znajduje się na terenie Węgier – w Budapeszcie. Otrzymał tam azyl polityczny i ochronę międzynarodową.

Śledczy podejrzewają posła PiS o popełnienie nawet 26 przestępstw. Wśród zarzutów są takie mówiące o nieprawidłowym wykorzystywaniu środków pochodzących z Funduszu Sprawiedliwości. Nieprawidłowości mają dotyczyć nawet 150 milionów złotych.

