Ziobro nie wykonuje obowiązków? Komisja regulaminowa podjęła decyzję ws. posła PiS

We wtorek 10 lutego Komisja Regulaminowa, Spraw Poselskich i Immunitetowych zajmowała się pismem marszałka Sejmu w sprawie podjęcia uchwały, o której mowa w art. 22 ust. 1 regulaminu Sejmu. To przepis odnoszący się do niewykonywania obowiązków przez posła, za co wspomniana komisja może w drodze uchwały zwrócić uwagę, udzielić upomnienia lub nagany. Przedmiotowe kwestie rozpatrywane były w kontekście posła Zbigniewa Ziobry z PiS, który od grudnia przebywa na Węgrzech i nie pojawia się w polskim Sejmie.

Członkowie komisji przegłosowali uchwałę o ukaraniu polityka PiS. Spośród 15 obecnych, 9 zagłosowało „za”, a 6 było przeciw. – Komisja udziela posłowi Zbigniewowi Ziobrze nagany z powodu niewykonywania obowiązków poselskich przez nieuczestniczenie bez usprawiedliwienia w posiedzeniach Sejmu przez 18 następujących po sobie dni posiedzeń Sejmu – odczytał treść uchwały przewodniczący komisji.

