Ziobro nie wykonuje obowiązków? Komisja regulaminowa podjęła decyzję ws. posła PiS
Sejmowa komisja regulaminowa rozpatrzyła pismo marszałka Sejmu dotyczące niewykonywania obowiązków przez posła Zbigniewa Ziobrę. Przypomnijmy, że polityk PiS ukrywa się na Węgrzech przed polskim wymiarem sprawiedliwości, korzystając z prawa do azylu.

We wtorek 10 lutego Komisja Regulaminowa, Spraw Poselskich i Immunitetowych zajmowała się pismem marszałka Sejmu w sprawie podjęcia uchwały, o której mowa w art. 22 ust. 1 regulaminu Sejmu. To przepis odnoszący się do niewykonywania obowiązków przez posła, za co wspomniana komisja może w drodze uchwały zwrócić uwagę, udzielić upomnienia lub nagany. Przedmiotowe kwestie rozpatrywane były w kontekście posła Zbigniewa Ziobry z PiS, który od grudnia przebywa na Węgrzech i nie pojawia się w polskim Sejmie.

Członkowie komisji przegłosowali uchwałę o ukaraniu polityka PiS. Spośród 15 obecnych, 9 zagłosowało „za”, a 6 było przeciw. – Komisja udziela posłowi Zbigniewowi Ziobrze nagany z powodu niewykonywania obowiązków poselskich przez nieuczestniczenie bez usprawiedliwienia w posiedzeniach Sejmu przez 18 następujących po sobie dni posiedzeń Sejmu – odczytał treść uchwały przewodniczący komisji.

