Afera CPK zatacza coraz szersze kręgi. Fatalne wieści dla PiS

W 2023 roku, gdy ministrem rolnictwa był Robert Telus, Piotr Wielgomas, wiceprezes firmy Dawtona, otrzymał pozwolenia na zakup blisko 160-hektarowej działki. Biznesmen zapłacił za nią 22,8 mln złotych.

Aktualna cena gruntu to nawet 400 mln złotych, ponieważ jest to działka strategiczna pod budowę CPK – to właśnie w tym miejscu ma przebiegać linia kolejowa. Gdy sprawa wyszła na jaw, na polityków PiS spłynęła fala krytyki.

Afera CPK. Tak tłumaczy się Robert Telus

Robert Telus od początku przekonuje, że nie wiedział o sprzedaży działki w Zabłotni. 2 listopada polityk PiS wystosował kolejne oświadczenie. „W dokumentach dotyczących tej sprawy nie widnieje nawet jeden mój podpis, nigdy ta sprawa nie trafiła na moje biurko” – stwierdził.

W dalszej części komunikatu napisał, że „wbrew kłamliwym tezom działka ta nie leży w obszarze planowanej budowy CPK, tylko ponad 6 km od tego obszaru” a jeśli „całość lub część działki będzie potrzebna pod inwestycje towarzyszące CPK, to zapisy umowy sprzedaży i księgi wieczystej pozwalają na natychmiastowe jej odkupienie po cenie zbytu, bez najmniejszych strat dla Skarbu Państwa”.

Odnosząc się do doniesień WP o spotkaniach z Andrzejem Wielogmasem, były minister rolnictwa tłumaczył, że „dotyczyły one kryzysu na rynku warzyw oraz owoców miękkich, głównie malin”.

„Celem było wypracowanie działania polegającego na odkupieniu malin od rolników, by uniknąć strat dla producentów. Dla mnie nie liczyły się barwy polityczne firmy, tylko dobro polskiego rolnika -” zapewniał.

W odpowiedzi Szymon Jadczak z WP, autor artykułu zauważył m.in., że jeżeli Robert Telus spotykał się z Adamem Wielgomasem w sprawie malin, to po rozmowach powinien być jakiś ślad na stronach resortu rolnictwa lub na profilach ówczesnego ministra.

Afera CPK. Sondaż. Tak Polacy oceniają PiS

W najnowszym sondażu przeprowadzonym przez SW Research dla Onetu sprawdzono, jak Polacy oceniają wyjaśnienia Roberta Telusa. Wyniki badania to sygnał alarmowy dla PiS.

Na pytanie „czy wierzysz w wyjaśnienia byłego ministra rolnictwa z PiS, który twierdzi, że nie wiedział o sprzedaży działki wiceprezesowi firmy Dawtona w związku ze sprawą CPK”, zdecydowania większość badanych odpowiedziała przecząco (59,4 proc.).

Przeciwnego zdania jest 15,7 proc. - tylu badanych wierzy w zapewnienia polityka Prawa i Sprawiedliwości. Warto zwrócić uwagę na spory odsetek niezdecydowanych. 24,9 proc. nie jest w stanie jednoznacznie ocenić, czy wierzy w słowa Roberta Telusa.

Z kolei w sondażu SW Research dla „Rzeczpospolitej”, respondentów zapytano o ocenę działań PiS z związku z aferą CPK. 42,4 proc. badanych stwierdziło, że te doniesienia sprawiają, że oceniają Prawo i Sprawiedliwość gorzej.

Jednocześnie w oczach 8,8 proc. afera CPK poprawiła wizerunek PiS. Pozostali ankietowani albo nie słyszeli wcześniej o aferze z czasów rządów PiS (taką odpowiedź wskazało 20,6 proc.), albo nie wpłynęła ona na ich ocenę ugrupowania (28,2 proc. ankietowanych).

