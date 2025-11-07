Wysłała gęś pocztą. Prokuratura domaga się kary

W listopadzie 2023 r. pracownicy poczty w Koszalinie odkryli w jednej z przesyłek martwego ptaka. Nadawczynią była 49-letnia mieszkanka powiatu siedleckiego, zajmująca się hodowlą drobiu i jego sprzedażą w internecie.

Zgodnie z przepisami, wysyłka niektórych zwierząt, w tym ptaków domowych, jest dopuszczalna, jednak przesyłki muszą być odpowiednio przygotowane. Muszą one zapewniać dostęp do tlenu oraz wody i być właściwie oznaczone. Tymczasem, jak ustalili śledczy, tragiczna paczka z gęsią była szczelnie owinięta folią, bez otworów wentylacyjnych. Zwierzę udusiło się w trakcie transportu.

Kobieta tego samego dnia wysłała drugą gęś do innej klientki. Ta jednak znalazła się w kartonie z otworami, co pozwoliło ptakowi przeżyć. Prokuratura uznała, że również w tym przypadku doszło do narażenia zwierzęcia na cierpienie i stres.

Martwa gęś w paczce. Sąd uniewinnił, śledczy się nie zgadzają

W sierpniu 2025 r. Sąd Rejonowy w Siedlcach uniewinnił kobietę, uznając, że mogła przypuszczać, iż działanie jest zgodne z przepisami dopuszczającymi przesyłki ze zwierzętami. „Sąd przyjął – z czym się nie zgadzamy – że skoro operator pocztowy przewiduje taką formę transportu zwierząt, to przeciętny nadawca ma prawo zakładać, że transport taki jest prawnokarnie obojętny” – przekazała prokurator Katarzyna Wąsak.

Śledczy zaskarżyli wyrok, wskazując, że obowiązek zapewnienia zwierzętom właściwych warunków spoczywa na nadawcy. „Jeżeli chodzi o odpowiedzialność za zapewnienie zwierzętom właściwych warunków na czas transportu, to leży ona całkowicie po stronie nadawcy” – podkreśliła Wąsak.

Prokuratura zarzuca sądowi również niepełne postępowanie dowodowe, w tym brak przesłuchania świadków. W apelacji wniosła o uchylenie orzeczenia i ponowne rozpoznanie sprawy. Kobieta odpowiada za znęcanie się nad zwierzętami ze szczególnym okrucieństwem, za co grozi od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności.

Czytaj też:

Odkryto 30 nowych gatunków. Zaskakujące, w jakim regionieCzytaj też:

Jak samych siebie oceniają Polacy? Ten sondaż to spore zaskoczenie