Jak samych siebie oceniają Polacy? Ten sondaż to spore zaskoczenie

Pracownia Interactive Research Center przeprowadziła dla Onetu badanie, które rzuca nowe światło na nasz naród. W odpowiedziach przewija się co prawda cecha, która kojarzy nam się nieodzownie z polską mentalnością, lecz obok niej znalazły się inne – zdecydowanie mniej spodziewane.

Co charakteryzuje polski naród? W najnowszym sondażu Polacy ocenili samych siebie

Polacy mieli udzielić odpowiedzi w ankiecie internetowej (takiej metody badawczej użyli eksperci – posiłkowali się przy tym swoim autorskim oprogramowaniem), które następnie zostały zsumowane. Sondaż przeprowadzono we wrześniu.

Portal Onet opublikował wyniki – na pierwszym miejscu nasz naród kojarzy nam się ze „wzajemną życzliwością”. Na szczycie uplasowało się też „narzekanie”. Obie zdobyły po 59 procent głosów respondentów.

Na drugim miejscu zaś „gościnność” – 52%. Ostatnie – czyli trzecie – miejsce podium należy natomiast do „zaradności” – 49%.

Polacy „solidarni” jak mało który naród?

Polacy uważają też samych siebie za „kombinatorów” – 46%, ale także za osoby „pracowite” – 38%. To kolejno czwarte i piąte miejsce w rankingu. Cecha, która kojarzy nam się z mieszkańcami Nadwiślańskiej Krainy, to także postawa warta naśladowania – „chęć niesienia pomocy” – 35%. Jesteśmy jednak „zazdrośni” i „zawzięci” – po 32%, „dumni” – 30%, „uparci” – 26%, a przy tym brakuje nam trochę „elastyczności” – to bowiem cecha, która uzyskała tylko 9% głosów. Najrzadziej respondenci wskazywali na „konsekwencję” – 7%.

Co ciekawe, wielu z nas pamięta czasy, gdy Polacy musieli się grupować, by wspólnie przeciwstawić złu – okupantowi czy wrogiej polskiemu interesowi władzy. Dlatego też – zdaniem respondentów – potrafimy „szybko jednoczyć się w obliczu niebezpieczeństwa” – 38% i cechuje nas „solidarność”.

