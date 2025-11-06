Odkryto 30 nowych gatunków. Zaskakujące, w jakim regionie

Naukowcy podzielili się efektami swojej wyprawy badawczej w rejon Antarktyki. Badacze odkryli 30 nowych gatunków.
Wyprawa naukowców na wody Antarktyki. Interesujące odkrycia
Celem wyprawy był archipelag Sandwich Południowy. Wyspy znajdują się na południu Oceanu Atlantyckiego, w rejonie Antarktyki. Badacze w swojej pracy wykorzystali m.in. zdalnie sterowanego podwodnego drona.
Wśród nowych gatunków znajdują się wieloszczety, fluorescencyjne drapieżniki i pierścienice. Duże zainteresowanie wzbudziły drapieżne gąbki, które posiadają chwytniki w kształcie kul używanych do chwytania zdobyczy. Zwierzęta nazwano pieszczotliwie „kulami śmierci”.
Wyprawę na odkryte w 1776 roku przez Jamesa Cooka zorganizował Schmidt Ocean Institute. Na należącym do instytutu statku Falklor badacze zajmowali się antarktyczną fauną i florą.
Naukowcy w pracy użyli drona SuBastsian. Zrobili za jego pomocą tysiące zdjęć oraz wiele godzin nagrań wideo. Dron zebrał również prawie 2 tys. okazów do badań z 14 typów zwierząt.
Młoda kałamarnica kolosalna. Nagranie z wyprawy
Zainteresowanie wzbudziło pierwszej potwierdzone nagrania młodej kałamarnicy kolosalnej. Dorosłe okazy tego gatunku mogą mieć 12-14 m długości i wagę do 750 kg. Kałamarnice kolosalne to jedne z największych znanych mięczaków.
Kolejne odkrycie wyprawy to hydrotermalne kominy na głębokości około 700 m. Żyją w nich chemosyntetyczne społeczności. Naukowcy odkryli również tętniące życiem koralowe ogrody.
Naukowcy, którzy wzięli udział w trwającej ponad miesiąc wyprawie pochodzą z Schmidt Ocean Institute (SOI), The Nippon Foundation-Nekton Ocean Census, GoSouth (Uniwersytet w Plymouth, British Antarctic Survey i GEOMAR) oraz władze Georgii Południowej i Wysp Sandwich Południowy (GSGSSI).
