Marsze, koncerty i inne atrakcje. Tak Polska będzie świętować 11 listopada

Warszawskie uroczystości związane z odzyskaniem przez Polskę niepodległości rozpoczną się już w przeddzień 11 listopada. Na poniedziałek zaplanowano Capstrzyk Niepodległości przed Pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego. Pojawi się na nim minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz, który wraz z dowódcami Sił Zbrojnych RP złoży wieńce przy warszawskich pomnikach Ojców Niepodległości.

Narodowe Święto Niepodległości. Państwowe obchody w Warszawie

Wieńce przy pomnikach Wincentego Witosa, Ignacego Jana Paderewskiego, Ignacego Daszyńskiego, Romana Dmowskiego, Wojciecha Korfantego i Józefa Piłsudskiego w Warszawie składane będą też we wtorek rano przez władze państwowe. Następnie zaplanowana jest msza za ojczyznę w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie. Udział zapowiedziała para prezydencka oraz ponownie szef MON.

W Pałacu Prezydenckim tego dnia wręczone zostaną odznaczenia państwowe, a Karol Nawrocki wygłosi przemówienie dotyczące święta. W południe prezydent oraz przedstawiciele najwyższych władz państwowych wezmą udział w uroczystej odprawie wart przed Grobem Nieznanego Żołnierza na pl. Piłsudskiego.

Na ten dzień zaplanowano też złożenie wieńców przed pomnikami Ofiar Tragedii Smoleńskiej 2010 roku, Prezydenta Lecha Kaczyńskiego i Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Największe wydarzenie tego dnia zaplanowano na godzinę 13. Po modlitwie na rondzie Dmowskiego, w stronę stadionu Narodowego o 14:00 wyruszy Marsz Niepodległości. Swój udział zapowiedział już prezydent, a także politycy Konfederacji i PiS. W tym roku marsz odbywa się pod hasłem „Jeden naród, silna Polska”.

Koncert „Wspólna Niepodległa” na 11 listopada

Na 11 listopada zaplanowano także koncert „Wspólna Niepodległa”, który odbędzie się przed Muzeum Historii Polski w Warszawie. Pojawi się tam prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski, który nie wybiera się na Marsz Niepodległości.

Koncert „Wspólna Niepodległa” zaplanowano na godzinę 18 przy Cytadeli Warszawskiej na Placu Gwardii 1. Wystąpić mają m.in. Ania Dąbrowska, Justyna Steczkowska, Margaret, Kwiat Jabłoni czy Tomasz Organek. Łącznie zaplanowano występy 16 artystów z 16 województw.

Po raz 35. zobaczymy też w stolicy Bieg Niepodległości. O godzinie 11.11 rozpocznie się on na wysokości ul. Miłej i al. Jana Pawła II. Dystans to 10 kilometrów. Z kolei od 14 do 19 na Krakowskim Przedmieściu odbywać się będzie festyn plenerowy z udziałem m.in. artystów ludowych.

11 listopada. Uroczystości w największych miastach

11 listopada to oczywiście nie tylko Warszawa. W Krakowie odbędzie się Krakowski Bieg Niepodległości, ruszający z deptaku al. 3 Maja przy Błoniach. W tym mieście odbędzie się jeszcze 93. Krakowska Lekcja Śpiewania „Radosna Niepodległości” i Marsz Niepodległej Muzyki w ramach Festiwalu Sacrum Profanum.

Gdańsk to z kolei Parada Niepodległości, która rusza o godzinie 10:30 z Podwala Staromiejskiego i przechodzi na Długi Targ. Uczestniczą w nim władze miasta, działające razem ze Stowarzyszeniem SUM.

W Poznaniu święto niepodległości celebrowane będzie na Placu Wolności piknikiem, który rozpocznie się w samo południe. Dodatkowo o godz. 14.00 z Rynku Wildeckiego ruszy Marsz Niepodległości, który dojdzie do Pomnika Państwa Podziemnego.

We Wrocławiu ma przejść Radosna Parada, dla której zaplanowano nową trasę, zaczynającą się pod Centrum Historii Zajezdnia. O 12:00 na Rynku odśpiewany zostanie Mazurek Dąbrowskiego. Odbędzie się też organizowany przez prawicowe środowiska Marsz Polaków, który niestety zdążył już wywołać spory skandal. Na nieoficjalnym plakacie wydarzenia zamieszczono bowiem grafikę, która wyraźnie nawiązywała do hitlerowskiej propagandy.

W Łodzi na 11 listopada zaplanowano m.in. zmianę warty przed Grobem Nieznanego Żołnierza, apel pamięci, salwę honorową i defiladę kompanii honorowych. Mniej formalny będzie Piknik Niepodległościowy w Manufakturze, który organizowany jest już od 15 lat. Wśród ciekawszych atrakcji wymienia się też możliwość bezpłatnego zwiedzania zrekonstruowanego pięciopokojowego mieszkania marszałka Józefa Piłsudskiego przy ul. Wschodniej.

Czytaj też:

Trzy partie rywalizują o Marsz Niepodległości. Różnią się mocno i na dodatek nie lubiąCzytaj też:

Nowy plan Nawrockiego. Kaczyński ma się czego bać?