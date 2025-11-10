Pogoda zaskoczy Polaków. Powiew lata w środku jesieni

W najbliższych dniach czeka nas w Polsce, a także w dużej części Europy, wyraźna zmienność pogody. Zanim nadejdzie chłód, pojawi się krótki, ale intensywny powiew ciepła. Jak podaje serwis dobrapogoda24.pl, w niektórych regionach kraju termometry pokażą nawet 19 stopni Celsjusza – to wartości typowe raczej dla wczesnej jesieni niż dla połowy listopada.

Synoptycy wskazują, że to rezultat przebudowy pola barycznego nad Europą. Nad południowo-zachodnią częścią kontynentu zacznie dominować silny wyż, podczas gdy nad Atlantykiem pojawi się rozległy cyklon przesuwający się w stronę Wysp Brytyjskich. W efekcie zmieni się kierunek napływu powietrza – do Polski zacznie docierać cieplejsza masa znad południowej i zachodniej Europy.

Ciepły wiatr i anomalia w temperaturze

Napływ ciepłego powietrza z zachodu i południa przyniesie silne, ale krótkotrwałe ocieplenie. Prognozowana anomalia temperatury maksymalnej może wynieść miejscami od 6 do 13 stopni Celsjusza powyżej normy.

Największe odchylenia wystąpią na południu i południowym zachodzie kraju, szczególnie tam, gdzie dodatkowo zaznaczy się wpływ ciepłego wiatru fenowego. Zjawisko to może dotyczyć między innymi rejonu Jeleniej Góry, Krakowa i Tarnowa, gdzie powietrze schodzące z gór ogrzeje się jeszcze bardziej w dolinach.

Po ociepleniu przyjdzie nagłe ochłodzenie. Powrót przymrozków i możliwy śnieg

Ten krótki okres nie potrwa długo. Już około 14-15 listopada do Polski zacznie spływać chłodniejsze powietrze z północy. Oziębienie będzie przesuwać się w głąb kraju – od Bałtyku po Karpaty.

W drugiej połowie tygodnia miejscami powrócą poranne przymrozki, a w niektórych regionach może nawet pojawić się śnieg. Meteorolodzy ostrzegają, że zmiana pogody będzie dość gwałtowna, dlatego warto wykorzystać najbliższe dni na aktywności na świeżym powietrzu, porządki w ogrodzie i przygotowanie domów do sezonu zimowego.

