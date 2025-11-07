Śnieg i 20 stopni mrozu. Taka będzie zima w Polsce

Początek listopada przyniósł wyjątkowo przyjemną aurę. Dzięki wyżowi utrzymującemu się nad naszym krajem w zdecydowanej większości regionów możemy cieszyć się słońcem. Dodatkowo jest stosunkowo ciepło, ponieważ termometry w ciągu dnia pokazują średnio 12-15 kresek.

Nawet 20 stopni mrozu. Taka będzie zima w Polsce

Tymczasem meteorolodzy opracowali już prognozy długoterminowe na zbliżającą się zimę. Z informacji przekazanych przez Instytut Meteorologii i Gospodarski Wodnej wynika, że średnia miesięczna temperatura powietrza ma być podobna do tej, którą znamy z lat poprzednich. Z kolei z analiz modelu CFSv2 wynika, że średnia temperatura w Polsce może przewyższać klimatologiczne wartości o około 1–1,5 stopnia.

Najchłodniej będzie na Suwalszczyźnie a najbardziej łagodna zima jest spodziewana w pasie nadmorskim. To jednak nie oznacza, że mroźnych dni nie będzie. Długoterminowe prognozy pokazuję, że w najzimniejszych dniach, szczególnie w styczniu, możliwe będą epizody z całodobowym mrozem, a temperatura w niektórych miejscach w kraju może spadać poniżej -15 a nawet –20 stopni Celsjusza.

Pogoda na zimę 2025/2026 w Polsce

W przypadku opadów wieloletnie normy mają zostać mocno przekroczone. Zima 2025/2026 ma przynieść więcej śniegu szczególnie w grudniu i styczniu. Możliwe są również okresy z intensywnymi śnieżycami oraz burzami śnieżnymi. Wzrasta też prawdopodobieństwo opadów marznących, które mogą prowadzić do powstawania gołoledzi na drogach.

Jednocześnie meteorolodzy twierdzą, że przebłyski zimowej pogody z mrozem i śniegiem będą się zdarzać sporadycznie, przy czym na nizinach prawdopodobnie nie utrzymają się dłużej niż tydzień lub dwa.

Dłuższe okresy zimowych warunków prognozowane są głównie dla wschodnich i południowych części kraju. – O długotrwałej zimie klasycznej, z temperaturami utrzymującymi się poniżej zera przez długi czas, raczej można zapomnieć – podkreśliła dr Agnieszka Krzyżewska, klimatolożka z UMCS.

Synoptyczka TVN Meteo Arleta Unton-Pyziołek zaznacza, że tegoroczna zima będzie w dużym stopniu kształtowana przez osłabiony i rozchwiany wir polarny, który może zaowocować wieloma zimowymi epizodami odczuwalnymi w Europie.

Czytaj też:

Niezwykłe zjawisko na niebie. Spójrz dzisiaj w góręCzytaj też:

Taki będzie listopad w Polsce. Meteorolodzy mają złe wieści