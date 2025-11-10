Zemsta, która zakończyła się śmiercią. Napastnicy chcieli „wyrównać rachunki”

W poniedziałek Prokuratura Okręgowa w Koszalinie poinformowała o przedstawieniu zarzutów pięciu osobom zatrzymanym w związku z brutalną bójką, do której doszło w nocy z soboty na niedzielę w Szczecinku. W wyniku starcia zginął 23-letni mężczyzna.

– Pięciu zatrzymanym przedstawiono zarzut udziału w bójce. Dodatkowo jedna z tych osób, która używała pałki, usłyszała zarzut udziału w pobiciu z użyciem niebezpiecznego narzędzia. Skierowano też wniosek o zastosowanie wobec nich tymczasowego aresztu – przekazała w rozmowie z Polską Agencją Prasową prokurator Ewa Dziadczyk z Prokuratury Okręgowej w Koszalinie.

Jak dodała, zatrzymane są jeszcze trzy kolejne osoby, wobec których czynności procesowe zostaną przeprowadzone we wtorek.

Zatrzymano kolejne osoby. Policja zna sprawcę śmiertelnego ciosu

Śledczy poinformowali również o zatrzymaniu jednej z dwóch osób, które były poszukiwane w związku z tragedią. Nie jest to jednak mężczyzna podejrzewany o zadanie śmiertelnego ciosu nożem. Policja zna jego tożsamość i prowadzi intensywne poszukiwania.

Przypomnijmy, że dramat rozegrał się w centrum Szczecinka, około północy. W bójce brało udział co najmniej kilkanaście osób. Trzech młodych mężczyzn trafiło wówczas do szpitala – dwóch po udzieleniu pomocy opuściło placówkę, trzeci, 23-latek, zmarł w wyniku odniesionych ran kłutych.

Zemsta, która skończyła się śmiercią

Jak wynika z ustaleń śledczych, tragiczne zajście mogło być konsekwencją wcześniejszego incydentu. W jednej z miejscowości pod Szczecinkiem miało dojść do pobicia dwóch osób. Pokrzywdzeni zebrali grupę znajomych i ruszyli do miasta, by — jak określa prokuratura — „wyrównać rachunki”. Spotkanie dwóch grup młodych mężczyzn przerodziło się w krwawy konflikt, który zakończył się śmiercią 23-letniego mieszkańca Szczecinka.

Szczecinecka prokuratura prowadzi śledztwo w kierunku udziału w bójce z użyciem niebezpiecznego narzędzia, której skutkiem była śmierć człowieka. Zatrzymani to młodzi mężczyźni w wieku około 20 lat.

