Marta Nawrocka w blasku fleszy. Tak oceniła ją stylistka. „Wyraźna zmiana”

We wtorek 11 listopada Karol Nawrocki wygłosił przemówienie podczas obchodów Narodowego Święta Niepodległości. – Prezydent Polski nigdy nie pozwoli, abyśmy znów stali się pawiem i papugą narodów, bezwolnie powtarzającą to, co przychodzi z zachodu i mówię to jako zwolennik Polski w Unii Europejskiej, ale mówiący przede wszystkim: po pierwsze Polska, po pierwsze Polacy! Polska wolna, niepodległa i suwerenna to nasze zobowiązanie i o tym jest to święto – mówił Karol Nawrocki.

Prezydent podkreślił, że niepodległość to także sprawiedliwość. Jak dodał, Polacy oczekują właśnie sprawiedliwości i nie chcą sprowadzania polityki do szopek oraz teatrów. Zaznaczył także, że niepodległość to również umiejętność wykorzystywania szans, jakie stawia współczesność. – Niepodległość to przede wszystkim nasze bezpieczeństwo – podkreślał Karol Nawrocki.

Marta Nawrocka przykuła uwagę. Tak oceniła ją stylistka

Oprócz głównych aspektów wydarzenia i przemówień polityków, którzy piastują najważniejsze państwowe funkcje, uwagę przykuły także poboczne sprawy, w tym stylizacja pierwszej damy. Marta Nawrocka towarzyszyła mężowi w czasie uroczystości. Postawiła na czarną stylizację, którą przełamała białym płaszczem. Ten wybór oceniła w rozmowie z Plejadą stylistka Ewelina Rydzyńska.

– Widać wyraźną zmianę w stylizacjach Marty Nawrockiej, szczególnie jeśli chodzi o wybór fasonów. To zestawienie jest zdecydowanie bardziej dopracowane pod względem konstrukcji — klasyczna czarna baza, skórzane rękawiczki i biały płaszcz tworzą spójną, elegancką całość. Widać w tym myślenie o proporcjach i o powadze uroczystości – stwierdziła.

– Jedyne do czego mogłabym się odnieść, to kwestia odcieni. Biel płaszcza jest bardzo chłodna, wręcz sinawa, przez co w zestawieniu z czernią traci się nieco wrażenie harmonii. Czasem niewielka zmiana temperatury koloru potrafi zdecydować o tym, czy stylizacja odbierana jest jako miękka i naturalna, czy zbyt kontrastowa. Styl to język. I tutaj widać, że forma już wybrzmiała dobrze — teraz wystarczy, by kolory mówiły tym samym tonem — podsumowała stylistka.

