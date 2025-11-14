Pożar na Uniwersytecie Warszawskim. Ewakuowano 200 osób

Łącznie ewakuowanych zostało blisko 200 osób. – Reakcja była błyskawiczna. Jeden z pracowników od razu zauważył, że coś się dzieje i powiadomił strażaków, co pozwoliło na sprawne przeprowadzenie akcji – poinformował w rozmowie z TVP.info kapitan Paweł Baran z zespołu prasowego Komendy Miejskiej PSP w Warszawie.

