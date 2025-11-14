Wyszedł z psem i przepadł. Wierny pies bohaterem akcji ratunkowej

Policjanci z Komisariatu Policji Wrocław Stare Miasto prowadzili w ostatnich dniach intensywne działania poszukiwawcze 71-letniego mężczyzny, który w godzinach porannych wyszedł z domu na spacer ze swoim psem i nie powrócił.

Syn seniora po próbach samodzielnego odnalezienia ojca, zgłosił zaginięcie funkcjonariuszom. – Z informacji przekazanych przez rodzinę wynikało, że zaginiony cierpi na demencję i ma problemy z pamięcią, co znacznie zwiększało zagrożenie dla jego zdrowia i życia – przekazała aspirant sztabowa Anna Nicer z wrocławskiej policji.

Suczka zaprowadziła kobietę do zagubionego 71-latka

Kilka godzin później z policją skontaktowała się kobieta, która w rejonie Centrum Handlowego Magnolia Park zauważyła samotnie błąkającego się psa ze smyczą. Uznając, że zwierzę mogło się zgubić, wzięła je pod opiekę.

Gdy chwyciła smycz, suczka – jak się okazało, należąca do zaginionego 71-latka – natychmiast pociągnęła ją w stronę pobliskich zarośli. Tam kobieta znalazła leżącego mężczyznę odpowiadającego rysopisowi poszukiwanego.

Na miejsce natychmiast wezwano ratowników medycznych, którzy udzielili seniorowi pomocy. Dzięki ich interwencji mężczyzna bezpiecznie wrócił do domu.

Niezwykła lojalność czworonoga

W policyjnym komunikacie czytamy, że „suczka zaginionego 71-latka wykazała się niezwykłym instynktem i lojalnością wobec swojego właściciela. Choć sama była wystraszona i zdezorientowana, nie oddaliła się daleko od miejsca, w którym znajdował się mężczyzna. Gdy kobieta chwyciła za smycz, zwierzę natychmiast poprowadziło ją w stronę zarośli, gdzie leżał jego pan. To właśnie dzięki jego zachowaniu możliwe było szybkie odnalezienie seniora i udzielenie mu pomocy”.

Policja podziękowała wszystkim zaangażowanym w działania poszukiwawcze, a szczególne uznanie skierowała w stronę kobiety, która nie zlekceważyła błąkającego się psa.

