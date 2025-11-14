Misja w Afganistanie i błędy polskiej transformacji. Sikorski jakiego nie znacie

Radosława Sikorskiego nikomu przedstawiać nie trzeba. Najnowsza książka szefa MSZ „Z okopu do Europy. Trzy dekady w centrum wydarzeń” to niezwykle interesujący zapis osobistych doświadczeń oraz refleksji polityka, który przez lata znajdował się w samym centrum światowych wydarzeń.

Za sprawą lektury możemy śledzić, w jaki sposób na przestrzeni lat zmieniały się poglądy Radosława Sikorskiego oraz jego spojrzenie zarówno na krajową, jak i zagraniczną politykę.

„Z okopu do Europy”. Polityka oczami Radosława Sikorskiego

Książka jest zbiorem esejów, komentarzy i wspomnień, które łączą w sobie zarówno analizę współczesnych problemów świata, jak i osobiste przemyślenia Radosława Sikorskiego. I właśnie to jest największy atut „Z okopu do Europy. Trzy dekady w centrum wydarzeń”.

Obecny wicepremier pisze „od środka”, z perspektywy osoby, która sama uczestniczyła w opisywanych wydarzeniach.

Dzięki temu jego relacje zyskują niepowtarzalną wartość – Sikorski nie ogranicza się do suchych faktów, lecz wplata je w szerszy kontekst polityczny i historyczny.

Odnosi się zarówno do przemian demokratycznych w Polsce, jak i do roli naszego kraju w Europie i świecie, pokazując, jak dynamiczna i często skomplikowana była i jest polska polityka zagraniczna.

Sikorski nie porusza osobistych wątków

Mimo że książka porusza skomplikowane zagadnienia, takie jak geopolityka czy bezpieczeństwo międzynarodowe, dziennikarsko-reporterski styl sprawia, że jest to lektura bardzo przystępna. Warto jednak zaznaczyć, że osoby, które nie do końca orientują się w meandrach polskiej czy zagranicznej polityki, mogą czuć się nieco zagubione.

Z kolei czytelnicy, którzy oczekują głównie wątków osobistych czy rodzinnych mogą poczuć pewne rozczarowanie – książka koncentruje się przede wszystkim na tematach politycznych i historycznych.

„Z okopu do Europy. Trzy dekady w centrum wydarzeń” z pewnością zainteresuje tych, których pasjonuje najnowsza historia, ale również kwestie takie jak polska transformacja w latach 90. Szef MSZ dostarcza wiele materiału do refleksji nad wyzwaniami współczesnej Europy i świata.

Radosław Sikorski i misja w Afganistanie

W pierwszym rozdziale przenosimy się do lat 90., gdzie Sikorski opisuje m.in. zaskakującą próbę zakupu broni jądrowej przez Lecha Wałęsę, która zakończyła się niepowodzeniem. Autor nie unika krytyki własnego obozu politycznego – książka nie jest laurką, lecz szczerym spojrzeniem na błędy, sukcesy i dylematy polityczne.

W dalszych częściach publikacji wracamy m.in. do lat 80., kiedy to Radosław Sikorski opisywał kulisy wojny afgańskiej. Polityk relacjonuje swoje doświadczenia i refleksje na temat konfliktu, który toczył się między mudżahedinami walczącymi z armią radziecką.

„Z okopu do Europy” to książka wymagająca, ale jednocześnie niezwykle wciągająca, która łączy reporterską rzetelność z refleksją polityczną. Nie tylko dokumentuje historię, ale również pozwala lepiej zrozumieć mechanizmy rządzące współczesnym światem i rolę Polski.

