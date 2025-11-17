IMGW ostrzega przed intensywnymi opadami śniegu. Nawet 15 cm białego puchu

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał trzy rodzaje żółtych ostrzeżeń. Pierwsze alerty 1. stopnia dotyczą intensywnych opadów śniegu. Ostrzeżenia wydano powiatów: lwóweckiego, karkonoskiego, Jeleniej Góry oraz kamiennogórskiego na Dolnym Śląsku. Alerty są ważne jedynie w poniedziałek 17 listopada od godz. 7 do godz. 19. Na obszarach powyżej 700 metrów n.p.m. prognozowane są opady śniegu powodujące lokalnie przyrost pokrywy śnieżnej o 10 cm do 15 cm.

Opady śniegu i intensywny deszcz. Niepokojąca prognoza pogody od IMGW

Trwają również żółte ostrzeżenia związane z intensywnymi opadami deszczu. Alerty obowiązują w pow. żywieckim na Śląsku oraz południowej części woj. małopolskiego i podkarpackiego. Dla Śląska i Małopolski ostrzeżenia wydano od godz. 9:00 w poniedziałek do godz. 2:00 we wtorek.

Dla Podkarpacia przedział czasowy alertów to doba od godz. 5 w poniedziałek. Prognozowane są opady deszczu, deszczu ze śniegiem i przejściowo mokrego śniegu, okresami o natężeniu umiarkowanym oraz silnym. Ich szacowana wysokość może miejscami wynieść od 30 mm do 40 mm.

Spadnie śnieg i deszcz. IMGW alarmuje ws. stanu dróg i chodników

Ostatnie z ostrzeżeń dotyczy oblodzeń. Obszar tych alertów w dużym stopniu pokrywa się z zasięgiem ostrzeżeń przed intensywnymi opadami deszczu. Alerty wydano dla Śląska i Małopolski od poniedziałku od godz. 16 do wtorku do godz. 9. W przypadku Podkarpacia ostrzeżenia są ważne od poniedziałku do godz. 21 do wtorku do godz. 9.

IMGW spodziewa się zamarzania mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu, przechodzących w deszcz ze śniegiem i mokrego śniegu powodującego ich oblodzenie. Temperatura minimalna wyniesie około trzech stopni Celsjusza poniżej zera, z kolei temperatura minimalna przy gruncie wyniesie ok. pięć kresek na minusie.

