Zima wkracza do Polski? Synoptyk odsłania karty. Długoterminowa prognoza

Najnowszą długoterminową prognozę pogody przygotował synoptyk tvnmeteo.pl Damian Zdonek. W drugiej połowie listopada warunki atmosferyczne będą kształtowane głównie przez układy niskiego ciśnienia – początkowo znad środkowej i południowej Europy, następnie również znad zachodniej części Europy. „Polska znajdzie się w rozległej zatoce chłodu, która obejmie swoim zasięgiem przeważającą część kontynentu” – czytamy.

Prognoza pogody dla Polski. Meteorolodzy odsłaniają karty

Między 17 a 23 listopada do Polski będzie wdzierać się chłodne powietrze polarne z południowego zachodu i południa Europy. Na początku tygodnia i pod jego koniec na południowym wschodzie kraju spodziewane są intensywne opady deszczu, przejściowo deszczu ze śniegiem, a w górach – samego śniegu.

Temperatury będą wahać się między 1 a 8 stopni Celsjusza. W nocy mogą wystąpić przymrozki, a na drogach zrobi się ślisko.

Taki będzie przełom listopada i grudnia. Długoterminowa prognoza dla Polski

W kolejnym tygodniu sytuacja pogodowa znacząco się nie zmieni, a termometry będą wskazywać od 2 do 5 stopni Celsjusza. Coraz częściej będą występować opady deszczu ze śniegiem, jak i mokrego śniegu, który podczas nocnych przymrozków będzie zamarzał na jezdniach.

Długoterminowa prognoza pogody obejmuje także dwa pierwsze dni grudnia. Wówczas na termometrach można spodziewać się wartości od 1 do 6 stopni Celsjusza.

Warto pamiętać, że długoterminowe prognozy pogody są obarczone dużym ryzykiem błędu. Istnieje ono mimo coraz większej mocy obliczeniowej superkomputerów i szerokiej wiedzy o procesach pogodowych. Uwagę na ten fakt zwraca m.in. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, który już jakiś czas temu opublikował eksperymentalną prognozę na zimę 2025/2026.

