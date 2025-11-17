Zaskakujący atak zimy. Część Polski pod pierwszym śniegiem

W Karkonoszach pojawił się pierwszy tej jesieni śnieg. W poniedziałek zimowa aura dotarła na Przełęcz Okraj, położoną na granicy Polski i Czech. Synoptycy ostrzegają, że w wyższych partiach gór najbliższe dni mogą przynieść wyjątkowo niskie temperatury.

Początek tygodnia przyniósł intensywne opady w części kraju. Najmocniej padało na południu Polski, a w Sudetach deszcz zamienił się w biały puch. Na terenie województwa dolnośląskiego do godzin wieczornych obowiązywały alerty Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej dotyczące intensywnych opadów śniegu.

Przełęcz Okraj pod śniegiem. Kierowcy muszą uważać

W poniedziałek biało zrobiło się na Przełęczy Okraj, popularnym punkcie łączącym Polskę z Czechami. Nagrania wykonane w południe pokazują przysypane śniegiem domy, ogrody oraz zaparkowane pojazdy. Choć kierowcy odczuli pierwsze utrudnienia, drogi pozostały przejezdne, choć miejscami śliskie.

Eksperci przypominają o zimowych zasadach ostrożnej jazdy. Kluczowe są opony zimowe, które zapewniają właściwą przyczepność. Warto również pamiętać o górskich regułach pierwszeństwa i bezpiecznej technice prowadzenia.

– Pierwsza rada jest taka, że ci, którzy jadą pod górę, mają pierwszeństwo. Nie szarżujemy na zakrętach, nie używamy często hamulca, przede wszystkim uważamy, uważamy, uważamy – przypomniał w rozmowie z dziennikarzami TVN24 Janusz Kowalski z Amelkowej Chaty na Przełęczy Okraj.

Śnieżka w objęciach zimy. Nawieje zaspy i przyjdą mrozy

Karkonoski Park Narodowy podał w poniedziałek rano, że jeszcze w tym tygodniu na Śnieżce pojawią się nocne, dwucyfrowe spadki temperatury. Najchłodniej ma być podczas rozpogodzeń, zwłaszcza w środę oraz sobotę.

„Przez cały tydzień spodziewany jest na Śnieżce silny wiatr, do 80-100 kilometrów na godzinę, który będzie potęgował uczucie chłodu. Będą też powstawały zaspy” – czytamy w komunikacie parku.

Silne podmuchy wiatru sprawią, że odczuwalna temperatura będzie znacznie niższa niż wskazania termometrów, a warunki na szlaku mogą stać się trudne nawet dla doświadczonych turystów.

facebookCzytaj też:

Duże zmiany dla turystów w Tatrach. TPN wyjaśniaCzytaj też:

IMGW ostrzega przed intensywnymi opadami śniegu. Nawet 15 cm białego puchu