Pilny alert dla jednego regionu Polski. „Prosimy o zachowanie spokoju”

Komenda Powiatowa Policji w Lesku, działająca na terenie województwa podkarpackiego, poinformowała, że w dniach 19-21 listopada w powiatach sanockim i leskim odbędzie się kolejna odsłona zaawansowanych ćwiczeń kryzysowych ALERT MCI. W trakcie manewrów mieszkańcy mogą usłyszeć dźwięki przypominające strzały, zobaczyć wzmożone patrole funkcjonariuszy oraz zauważyć w powietrzu drony.

Jak podkreślają policjanci, ALERT MCI to jedno z największych i najbardziej kompleksowych szkoleń regionalnych, łączące służby odpowiedzialne za reagowanie w sytuacjach zagrożeń. Celem inicjatywy jest sprawdzenie procedur, ocena gotowości i doskonalenie współpracy w momentach wymagających szybkiej, precyzyjnej i wieloetapowej reakcji.

Symulacje zagrożeń. Od aktów terroru po CBRNE

Pierwszy dzień manewrów odbędzie się na terenie zamku królewskiego w Sanoku. Scenariusze przewidują działania o charakterze terrorystycznym i dywersyjnym, a także epizody związane z zagrożeniami typu CBRNE. Skrót ten oznacza sytuacje chemiczne, biologiczne, radiologiczne, nuklearne i wybuchowe — czyli te wymagające najbardziej specjalistycznych umiejętności.

Kolejna część ćwiczeń zaplanowana została na czwartek, 20 listopada w rejonie Soliny. Również tam można spodziewać się głośnych dźwięków przypominających strzały, przelotów bezzałogowych statków powietrznych oraz licznej obecności policjantów. Wszystko to stanowi naturalny element szkolenia.

Policja apeluje o spokój

Funkcjonariusze zwracają się do mieszkańców z prośbą o wyrozumiałość. „Prosimy mieszkańców o zachowanie spokoju i niedokonywanie zgłoszeń alarmowych” – podkreślają w oficjalnym komunikacie policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Lesku.

Służby zapewniają, że widoczna aktywność, hałasy oraz działania przypominające akcje bojowe są całkowicie kontrolowane i nie stwarzają żadnego zagrożenia dla zdrowia ani życia osób mieszkających w okolicy.

