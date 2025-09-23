Kolumny wojskowe w całej Polsce. Wojsko apeluje do kierowców

Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych przekazało, że od 23 września na polskich drogach widoczny będzie wzmożony ruch kolumn wojskowych, który utrzymać się może do pierwszej połowy października. Przejazdy odbywać się będą zarówno na autostradach i drogach szybkiego ruchu, jak i na drogach krajowych w całym kraju.

„Przejazdy kolumn wojskowych są elementem szkolenia i zostały zaplanowane tak, aby w jak najmniejszym stopniu utrudniały ruch drogowy” — poinformowano w komunikacie opublikowanym przez Sztab Generalny Wojska Polskiego.

Ćwiczenia Żelazny Obrońca-25 zakończone. Przez Polskę przejadą kolumny wojskowe

Przejazd wojskowych kolumn ma związek z powrotem żołnierzy z ćwiczeń Żelazny Obrońca-25. „To jedno z największych i najważniejszych planowych przedsięwzięć szkoleniowych Sił Zbrojnych RP w 2025 roku” — opisywało je wojsko.

Ćwiczenia realizowane były zarówno na lądzie, jak i w przestrzeni powietrznej oraz na Morzu Bałtyckim. Wzięło w nich udział około 30 tys. żołnierzy, w tym żołnierze z państw sojuszniczych NATO.

Kolumny wojskowe na drogach. Jak zachować się podczas przejazdu?

Jak zawsze przy informacjach o przejeździe kolumn, wojsko zaapelowało o szczególną ostrożność. Przypomnijmy, że istnieją konkretne wytyczne dotyczące zachowania w takich sytuacjach.

Po pierwsze, wyprzedzanie kolumn jest dozwolone, ale wyłącznie w sposób płynny, bez gwałtownych manewrów. Zakazane jest za to wjeżdżanie wewnątrz kolumny. Takie zachowanie może stanowić duże zagrożenie i być srogo karane. Po drugie, kierowcy muszą stosować się do poleceń osób zabezpieczających przejazd. Mogą to być żołnierze Żandarmerii Wojskowej, pododdziały Wojska Polskiego regulujące ruch, czy też policjanci.

Należy pamiętać, również, że kolumny wojskowe są specjalnie oznakowane: pierwszy pojazd ma niebieską chorągiewkę, ostatni zieloną, a całość otwierają i zamykają auta z pomarańczową tablicą z symbolem trzech ciężarówek. Ponadto wojsko apeluje o to, aby ze względów bezpieczeństwa nie publikować w sieci zdjęć ani lokalizacji kolumn.

