Nie publikuj tych zdjęć. „Narażenie państwa na niebezpieczeństwo”

Sztab Generalny Wojska Polskiego ostrzega kierowców, że w najbliższym czasie na drogach całego kraju będzie można spotkać kolumny pojazdów wojskowych w ramach federacji ćwiczeń „Żelazny Obrońca-25”. Taka sytuacja może mieć miejsce do końca września 2025 r. Pojazdy wojskowe będą przemieszczać się niemal we wszystkich województwach, na autostradach, drogach ekspresowych i krajowych. Przejazdy kolumn będą również elementem szkolenia.

Ćwiczenia „Żelazny Obrońca-25”. Sztab Generalny WP o przemieszczaniu kolumn wojskowych

Przemieszczanie się kolumn ma być koordynowane tak, aby minimalizować utrudnienia w ruchu drogowym. Kolumny są eskortowane przez Żandarmerię Wojskową i pododdziały regulacji ruchu, we współpracy z policją i władzami lokalnymi. Kolumna od sześciu do 20 pojazdów zaczyna się i kończy pojazdem z pomarańczową tablicą z symbolem trzech ciężarówek. Pierwszy pojazd każdej grupy ma niebieską chorągiewkę, a ostatni – zieloną.

Odległość między kolumnami nie może być mniejsza niż 500 metrów. Wszystkie pojazdy poruszają się na włączonych światłach – mijania lub drogowych. Kolumny stosują się do przepisów ruchu drogowego, z wyjątkiem pojazdów uprzywilejowanych (Żandarmerii Wojskowej lub pododdziałów regulacji ruchu). Wyprzedzanie kolumn jest dozwolone, ale manewr musi być nieprzerwany, a wjeżdżanie między pojazdy zabronione.

Przy drogach pojawią się nowe znaki. Ważna informacja dla kierowców

Przy drogach mogą pojawić się także żółte znaki wojskowej klasy obciążenia (mosty, wiadukty, tunele) – dotyczą one tylko kierowców wojskowych, dla cywilnych kierowców nie mają znaczenia. Sztab Generalny Wojska Polskiego apeluje o szczególną ostrożność, stosowanie się do poleceń osób zabezpieczających przejazd oraz zadbanie o bezpieczeństwo własne i innych uczestników ruchu.

Nie należy publikować zdjęć, lokalizacji, dat ani godzin przejazdów kolumn, ani danych dotyczących wylotów i lądowań wojskowych statków powietrznych, aby nie narazić państwa na niebezpieczeństwo. Ćwiczenia mają charakter defensywny i służą zwiększeniu interoperacyjności wojsk.

