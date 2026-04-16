MEN zwleka z reakcją? Eksperci grzmią. „Może czekają, aż sprawa ucichnie”

„Wyborcza” dotarła do rekomendacji, które ws. prac domowych w polskich szkołach przygotował zespół ekspertów dla Ministerstwa Edukacji Narodowej. – Przesłaliśmy go już w lutym i nic się nie dzieje. Może czekają, aż sprawa ucichnie i zostawią wszystko tak, jak jest – zastanawiają się eksperci.

„Praca domowa czy też praca własna ucznia poza szkołą powinna być zachętą do budowania samodzielności i systematyczności, a nie zastąpieniem części procesu dydaktycznego, który z zasady powinien odbyć się w szkole" – czytamy w dokumencie. Eksperci podkreślają też, że kluczowa jest „informacja zwrotna”, którą uczeń dostaje od nauczyciela. Dzięki czemu będzie wiedział, jakie są jego mocne, ale też słabe strony w dążeniu do osiągania konkretnych celów. Zaznaczenia wymaga to, że ocena nie powinna sprowadzać się do oceny cyfrowej.

Co z pracami domowymi w polskich szkołach? Takie rekomendacje trafiły do MEN

Zaproponowano zmianę, aby nauczyciel mógł postawić ocenę cyfrową, ale nie negatywną. – Ten kompromis, być może zgniły, to efekt naszych dyskusji. Nie byliśmy zgodni, więc stanęło na tym, że ocena opisowa musi być, a cyfrowa jest dopuszczalna – mówią eksperci. Jak dodają, była też rozważana propozycja, aby zmienić nazwę: zamiast „prac domowych” na „pracę własną ucznia”, ale to rozwiązanie wymagałoby zmian legislacyjnych.

Jak podaje „Wyborcza”, w klasach I-III szkoły podstawowej nauczyciele nadal mają zadawać jedynie ćwiczenia usprawniające rękę (tzw. motorykę małą) i zadania praktyczno-techniczne. „Jeśli chcą, mogą za to wystawiać stopnie, chociaż nie jedynkę. Ale najważniejszy jest przekaz nauczyciela do ucznia. W rekomendacjach zaznaczono, że dwójka ekspertów zgłosiła zdanie odrębne. Te osoby nie zgodziły się na wprowadzenie żadnych ocen w klasach I–III. Argumentowali, że na tym poziomie nie potrzeba ocen cyfrowych, a taki zapis byłby zachętą do ich stawiania” – czytamy.

Jednocześnie niewykonanie zadania domowego nie mogłoby skutkować wystawieniem oceny. Co w przypadku uczniów, którzy stale migaliby się od ich wykonywania? Kilku ekspertów zasugerowało, aby taka sytuacja wpływała na ocenę zachowania. Warto podkreślić, że omawiane rekomendacje mają charakter niewiążący.

