Burza wokół prac domowych. Wyciekły rekomendacje ekspertów MEN

„Gazeta Wyborcza” dotarła do dokumentu zespołu ekspertów przy Ministerstwie Edukacji Narodowej, który dotyczy rekomendacji w sprawie zadań domowych uczniów. Pismo miało trafić do resortu już w lutym, jednak do tej pory nie ujawniono zaleceń fachowców.

Co rekomendowano ws. zadań domowych?

Eksperci zwrócili uwagę, że "praca domowa czy też praca własna ucznia poza szkołą powinna być zachętą do budowania samodzielności i systematyczności, a nie zastąpieniem części procesu dydaktycznego, który z zasady powinien odbyć się w szkole” .

Podkreślono również, że najważniejsza jest „informacja zwrotna” , którą uczeń otrzyma od nauczyciela po oddaniu pracy domowej. Nie powinno się jej jednak sprowadzać jedynie do oceny w formie cyfrowej. Musi ona również wskazać „w jakim miejscu jest uczeń w drodze do określonego celu i jakie zadania powinien jeszcze wykonać, żeby ten cel osiągnąć” .

Specjaliści zaproponowali również, aby nauczyciele stawiali oceny cyfrowe, jednak nie negatywne. – Ten kompromis, być może zgniły, to efekt naszych dyskusji. Nie byliśmy zgodni, więc stanęło na tym, że ocena opisowa musi być, a cyfrowa jest dopuszczalna – pisali autorzy.

Zdaniem ekspertów niewykonanie zadania domowego nie powinno być podstawą do wystawienia negatywnej oceny. Zasugerowano również, aby notoryczny brak odrabiania prac domowych wpływał na ocenę z zachowania. Miałoby to „charakter motywujący” .

„Ingerencja w autonomię nauczyciela”

Związek Nauczycielstwa Polskiego zwrócił z kolei uwagę, że zakaz zadawania prac domowych uderza też w nauczycieli. „Odebranie prawa do wyboru stosowanych przez niego metod dydaktycznych stanowi ingerencję w autonomię nauczyciela. Podważa jego kompetencje i ogranicza możliwość realizacji celów dydaktycznych w sposób uznany za najwłaściwszy wobec potrzeb i możliwości uczniów” – wskazało ZNP jeszcze przed wprowadzeniem zmian.

Dodano również, że „zamiast likwidować prace domowe należy je ograniczyć oraz czynić z nich lepsze narzędzie nauki” . Zwrócono również uwagę, że „jeśli nauczyciel może zadać uczniowi pisemną lub praktyczną pracę domową do wykonania, to należy również umożliwić uczniowi uzyskanie oceny z odrobionej pracy” – stwierdzono w dokumencie.

Zmiany MEN ws. zadań

Przypomnijmy, od 2024 roku decyzją rozporządzenia MEN w klasach od I do III szkoły podstawowej nauczyciele nie powinni zadawać dzieciom prac domowych. Wyjątkiem są ćwiczenia dotyczące usprawnienia motoryki małej, czyli rozwijaniu umiejętności ruchowych dłoni. Z kolei w klasach od IV do VIII uczniowie nie mają obowiązku wykonywania prac domowych. Nie jest też oceniane ewentualne ich wykonanie lub nie.

