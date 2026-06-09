Gigantyczna awantura w Sejmie. „Jest pan zwykłym pasożytem”

– To jest skandal, że szukacie w rządzie ludzi pochodzenia ukraińskiego, żydowskiego, a zaraz będziecie szukali gejów. To jest skandal. Potępiam to w sposób jednoznaczny — powiedział podczas posiedzenia Sejmu Włodzimierz Czarzasty.

Marszałek Sejmu odpowiedział w ten sposób posłom opozycji, którzy z sejmowej mównicy zaatakowali wiceministra nauki Andrzeja Szeptyckiego. Polityk na antenie TOK FM odpowiadając na pytanie dotyczące miejsca UPA w ukraińskiej pamięci historycznej, zwrócił uwagę, że „formacja ta jest na Ukrainie postrzegana przede wszystkim przez pryzmat walki o niepodległość oraz oporu wobec Związku Radzieckiego”.

– To byli tacy trochę, ze wszystkimi pozytywnymi i negatywnymi konotacjami tego słowa, trochę tacy ukraińscy żołnierze niezłomni – komentował wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego z Polski 2050.

Głos w dyskusji w Sejmie zabrał poseł PSL Jarosław Rzepa. — Nie jest pan żadnym reprezentantem narodów. Jest pan zwykłym politycznym pasożytem, który żeruje na najniższych instynktach nie mając do zaoferowania nic poza nienawiścią — powiedział w stronę Dariusza Mateckiego.

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