W tej aplikacji sprawdzisz dostępne schrony. Nie wszystko jest jednak aktualne

Aplikacja „Schrony” udostępnia dane zgromadzone podczas ogólnopolskiej inwentaryzacji obiektów budowlanych przeprowadzonej na przełomie 2022 i 2023 roku. Zebrane wówczas informacje obejmowały m.in. budowle ochronne oraz miejsca, które mogłyby pełnić funkcję obiektów zbiorowej ochrony.

Jak podkreślają odpowiedzialne za projekt instytucje, część danych prezentowanych w aplikacji może być już nieaktualna. Wynika to z faktu, że obecnie – na podstawie przepisów ustawy z 5 grudnia 2024 roku o ochronie ludności i obronie cywilnej – prowadzone są ponowne kontrole i weryfikacje obiektów zaplanowanych do takiego wykorzystania.

Powstanie Centralna Ewidencja Obiektów Zbiorowej Ochrony. Póki co w Polsce korzystamy jednak z aplikacji „Schrony”

Nowe regulacje przewidują również powstanie Centralnej Ewidencji Obiektów Zbiorowej Ochrony, która ma stać się oficjalnym, kompleksowym rejestrem miejsc przeznaczonych do zabezpieczenia ludności w sytuacjach kryzysowych.

Do czasu jej uruchomienia aplikacja „Schrony” pozostaje jednym z dostępnych źródeł informacji o potencjalnych lokalizacjach schronów i miejsc schronienia. Pełni jednak wyłącznie funkcję pomocniczą i informacyjną, a prezentowane w niej dane nie mają charakteru ostatecznego.

Aplikacja "Schrony". Dane w niej zawarte traktować powinno się jako orientacyjne i podlegające dalszym aktualizacjom

Docelowa ewidencja zapewni jednolite, aktualne i wiarygodne informacje na temat przygotowania kraju do ochrony ludności, a jej integracja z lokalnymi systemami bezpieczeństwa pozwoli na szybkie reagowanie w razie zagrożeń. Do tego czasu użytkownicy aplikacji powinni traktować dostępne tam dane jako orientacyjne i podlegające dalszym aktualizacjom.

