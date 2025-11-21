W tej aplikacji sprawdzisz dostępne schrony. Nie wszystko jest jednak aktualne
Schron
Schron Źródło: Shutterstock
Aplikacja „Schrony” wciąż pomaga znaleźć potencjalne miejsca schronienia. Trwa natomiast wielka weryfikacja danych. Jej rolę ma przejąć oficjalna, centralna ewidencja obiektów ochronnych.

Aplikacja „Schrony” udostępnia dane zgromadzone podczas ogólnopolskiej inwentaryzacji obiektów budowlanych przeprowadzonej na przełomie 2022 i 2023 roku. Zebrane wówczas informacje obejmowały m.in. budowle ochronne oraz miejsca, które mogłyby pełnić funkcję obiektów zbiorowej ochrony.

Jak podkreślają odpowiedzialne za projekt instytucje, część danych prezentowanych w aplikacji może być już nieaktualna. Wynika to z faktu, że obecnie – na podstawie przepisów ustawy z 5 grudnia 2024 roku o ochronie ludności i obronie cywilnej – prowadzone są ponowne kontrole i weryfikacje obiektów zaplanowanych do takiego wykorzystania.

Powstanie Centralna Ewidencja Obiektów Zbiorowej Ochrony. Póki co w Polsce korzystamy jednak z aplikacji „Schrony”

Nowe regulacje przewidują również powstanie Centralnej Ewidencji Obiektów Zbiorowej Ochrony, która ma stać się oficjalnym, kompleksowym rejestrem miejsc przeznaczonych do zabezpieczenia ludności w sytuacjach kryzysowych.

Do czasu jej uruchomienia aplikacja „Schrony” pozostaje jednym z dostępnych źródeł informacji o potencjalnych lokalizacjach schronów i miejsc schronienia. Pełni jednak wyłącznie funkcję pomocniczą i informacyjną, a prezentowane w niej dane nie mają charakteru ostatecznego.

Aplikacja "Schrony". Dane w niej zawarte traktować powinno się jako orientacyjne i podlegające dalszym aktualizacjom

Docelowa ewidencja zapewni jednolite, aktualne i wiarygodne informacje na temat przygotowania kraju do ochrony ludności, a jej integracja z lokalnymi systemami bezpieczeństwa pozwoli na szybkie reagowanie w razie zagrożeń. Do tego czasu użytkownicy aplikacji powinni traktować dostępne tam dane jako orientacyjne i podlegające dalszym aktualizacjom.

