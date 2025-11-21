Partia Brauna napisała list do Ławrowa. Zwróciła się z apelem

Partia Grzegorza Brauna opublikowała listy do ministrów spraw zagranicznych Polski i Rosji.

List Brauna i jego partii do Ławrowa

Na platformie X, na profilu Konfederacji Korony Polskiej ukazały się listy podpisane przez Grzegorza Brauna, Włodzimierza Skalika, Romana Fritza i Sławomira Zawiślaka. Adresatami korespondencji są Radosław Sikorski oraz Siergiej Ławrow.

Oba listy zaczynają się od „Nic nie jest stracone przez pokój. Wszystko może być stracone w wojnie” – cytatu papieża Piusa XII.

Autorzy listu, zwracając się do ministra spraw zagranicznych Rosji, zaapelowali o „przywrócenie stanu i godności” Polskiego Cmentarza Wojennego w Katyniu. Politycy KKP sprzeciwili się usunięciu płaskorzeźby Orderu Virtuti Militari i Krzyża Kampanii Wrześniowej z Polskiego Cmentarza Wojennego w Katyniu, co ich zdaniem podważa fundamenty wzajemnego polsko-rosyjskiego szacunku.

W dalszej części listu zaapelowano o poprawę stosunków pomiędzy oboma krajami. „Konfederacja Korony Polskiej konsekwentnie opowiada się za deeskalacją i normalizacją w stosunkach polsko-rosyjskich i nadal uważamy, że jeszcze jest to możliwe” – napisano.

Apel Konfederacji Korony Polskiej do Sikorskiego

List do ministra spraw zagranicznych Polski zawiera z kolei wezwanie o porzucenie „doraźnych impulsów retorsji”. KKP nawiązała w ten sposób do zamknięciu rosyjskiego konsulatu w Gdańsku, co było odpowiedzią na akty dywersji w ostatnim tygodniu.

Autorzy listy zaapelowali do Radosława Sikorskiego o kierowanie się „długofalową polską racją stanu, rozumianą jako przetrwanie i rozwój polskiego narodu, co w najbliższym czasie oznacza przede wszystkim utrzymanie pokoju, zamiast generowania coraz ostrzejszych aktów wzajemnej wrogości wobec Rosji”.

Czytaj też:

Wyciekły zapisy planu pokojowego dla Ukrainy. Jest fragment o PolsceCzytaj też:

PKP Intercity zawiesza ważną usługę. Wszystko przez dywersję