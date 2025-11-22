Mocne obawy Kaczyńskiego ws. Nawrockiego. Prezydent się postawi i dostanie prztyczka w nos?

Na biurku Karola Nawrockiego do podpisu czekają dwie ustawy prozwierzęce. Pierwsza dotyczy całkowitego zakazu trzymania psów na łańcuchach, a druga zakazu hodowli zwierząt na futra. Prezydent ma czas na podjęcie decyzji do trzeciego grudnia. Jarosław Kaczyński mocno obawia się, jaką decyzję podejmie Nawrocki – poinformowała „Rzeczpospolita”.

Prezes Prawa i Sprawiedliwości oczekuje podpisu, ale wszystko wskazuje na to, że głowa państwa może zawetować obie ustawy. Do tej decyzji Nawrockiego namawia jego doradca i szef NSZZ „Solidarność” Rolników Indywidualnych Tomasz Obszański. Wpływ na prezydenta mają mieć bardziej rolnicy niż organizacje prozwierzęce. U Kaczyńskiego ma panować coraz większe napięcie.

Dylemat Jarosława Kaczyńskiego ws. Karola Nawrockiego

Lider PiS ma z jednej strony nie chcieć naciskać na Nawrockiego. – Chciałby jednak pokazać, że ma na niego przełożenie. No bo jeśli nie będzie miał go w tej sprawie, to czy będzie miał w innych? – powiedziała osoba z otoczenia Kaczyńskiego. Prezes Prawa i Sprawiedliwości liczy na rozsądek głowy państwa, bo hodowcy nie oceniają kategorycznie źle ustawy zakazującej hodowli zwierząt na futra.

O weto nie ma zamiaru zwracać się Daniel Żurek z Polskiego Związku Hodowców Zwierząt Futerkowych. Z kolei hodowca norek Szczepan Wójcik zdaje sobie sprawę, że branża futerkowa wie o „pistolecie przystawionym do głowy”. Zaznaczył, że uszanuje każdą decyzję Nawrockiego. O podpis coraz mocniej zaczynają lobbować działacze prozwierzęcy. Do prezydenta trafił m.in. apel prawników ws. ustawy zakazującej hodowli zwierząt na futra.

Posłowie PiS pomogą odrzucić weto prezydenta?

Listy pisali m.in. mieszkańcy Góreczek, gdzie znajduje się największa farma norek. Na podpis liczy też 66 proc. Polaków, którzy wzięli udział w sondażu CBOS. Szef Parlamentarnego Zespołu ds. Ochrony Praw Zwierząt Paweł Suski z KO zapowiedział rozmowy z posłami Prawa i Sprawiedliwości w celu znalezienia większości i odrzucenia prezydenckiego weta. Jego zdaniem byłaby to „wyśmienita okazja dla Kaczyńskiego, aby dać Nawrockiemu prztyczek w nos”.

